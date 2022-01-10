Министр Попов заявил, что мальчику, сломавшему ногу на горке, оказали необходимую помощь

Бийскому школьнику, который сломал ногу на горке, врачи оказали всю необходимую помощь, заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Напомним, 3 января 12-летний мальчик сломал ногу во время катания с горки на "бублике", врезавшись в столб. В соцсетях также писали, что скорая ехала к месту инцидента 40 минут, а врачи отказывались поставить ребёнку укол и нести его к автомобилю, предложив сделать это родителям самостоятельно.
В Минздраве же заявили, что вызов о травме поступил в 16:11 в единую диспетчерскую службу скорой помощи. В 16:27 бригада была на месте, что зафиксировано системой ГЛОНАСС. Из-за крутого спуска ребёнка транспортировали на жёстких носилках к служебному автомобилю, где оказали первую помощь.
Попов отметил, что в бригадах скорых в основном работают женщины, которые чаще всего сами переносят пациентов. Однако в этот раз они обратились в МЧС для большей надёжности. Действия медиков Попов назвал "адекватными".
Комментарии
На какой горке? Они же запрещены! Мальчик-экстремист?
10.01.2022 16:20
- гость - похоже на единственной....дяди славиной... роток разинули чтоб и ее снести. шарлотаны.
10.01.2022 16:20
- гость -
Там так же, как у нас. Все естественные горки около реки.
10.01.2022 16:31
- гость -
читаем не "естественные" а несертифицированные.
Вы не модные чтоли? Ну или на крайняк изготовленные из несертифицированного снега ^_^ . Палёнка в простонародье ! ) ) ))
10.01.2022 16:27
- гость -
****
Учись читать прилежно и внимательно: в Бийске всё дело было, а Замышляев в Барнауле.
10.01.2022 16:42
Митенька ржевский
Во дела....понаехали тут )) ) ) ) А кто такой замышляев?