Министр Попов заявил, что мальчику, сломавшему ногу на горке, оказали необходимую помощь

Бийскому школьнику, который сломал ногу на горке, врачи оказали всю необходимую помощь, заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Напомним, 3 января 12-летний мальчик сломал ногу во время катания с горки на "бублике", врезавшись в столб. В соцсетях также писали, что скорая ехала к месту инцидента 40 минут, а врачи отказывались поставить ребёнку укол и нести его к автомобилю, предложив сделать это родителям самостоятельно.

В Минздраве же заявили, что вызов о травме поступил в 16:11 в единую диспетчерскую службу скорой помощи. В 16:27 бригада была на месте, что зафиксировано системой ГЛОНАСС. Из-за крутого спуска ребёнка транспортировали на жёстких носилках к служебному автомобилю, где оказали первую помощь.

Попов отметил, что в бригадах скорых в основном работают женщины, которые чаще всего сами переносят пациентов. Однако в этот раз они обратились в МЧС для большей надёжности. Действия медиков Попов назвал "адекватными".