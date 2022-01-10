От шляпок до парфюмерии. Как модельер из Парижа создала всемирно известный бренд духов

Духи Lanvin – это продукт с вековой историей, известный по всему миру. Но создала его простая девушка из небогатой многодетной семьи Жанна-Мари Ланвен, родившаяся в 1867 году в Париже, которая даже и не мечтала стать известным парфюмером.

В 13 лет Жанна-Мари уже работала помощницей у модистки. Через три года она перешла в шляпную лавку. Ещё через некоторое время устроилась швеёй в ателье Сюзанны Тальбот. Там её талант был замечен руководством, и Жанну-Мари направили учиться швейному мастерству в Испанию.

В возрасте 22 лет девушка возвращается во Францию, открывает небольшую шляпную мастерскую в самом центре Парижа. В течение четырёх лет она мастерит фантастически элегантные шляпы, и по истечении этого времени арендует магазинчик и организует свой собственный дом моды.

Ещё около 20 лет Жанна-Мари занимается швейным производством. А после, в 1924 году, будет запущено легендарное парфюмерное направление бренда Lanvin.

Уникальный парфюм

Первый аромат, который открыл парфюмерное направление, назывался My Sin. Он до сих пор считается одним из самых уникальных продуктов в истории парфюмерии. Процесс его создания уже сложно восстановить, но есть версия, что в создании этого шедевра Жанне-Мари помогала русская эмигрантка мадам Зед, которая тоже разрабатывала свои парфюмерные композиции в Париже.

Помимо этого, название переводится как "мой грех". Оно будоражило фантазию модниц и в итоге вызвало огромную популярность этого аромата.

Современные хиты Lanvin

Eclat D`Arpege

Всемирно известный круглый флакон с сиреневым наполнением. Это аромат для утончённых, хрупких леди, которые хотят подчеркнуть свою женственность.

Jeanne Lanvin

Аромат, названный в честь основательницы бренда, – это уже большой знак. Он призван подчёркивать молодость, свежесть и уникальность.

Marry Me

Название говорит само за себя. Marry Me – это ноты, вызывающие тех самых бабочек в животе, ощущение нежности, любви и трепета.

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