Новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE будет представлено весной, сообщает Bloomberg.

По информации редактора издания Марка Гурмана, на март-апрель 2022 года у Apple запланирована онлайн-презентация. Во время мероприятия будет представлено как минимум новое поколение iPhone SE. Его предыдущая версия была показана ещё в апреле 2020 года.

Ожидается ряд технических обновлений, сообщается о новом процессоре и поддержке сотовых сетей стандарта 5G. При этом дизайн устройства останется прежним.

Ранее пользователи iPhone назвали три причины, по которым они готовы отказаться от платформы iOS и перейти на Android-смартфоны.