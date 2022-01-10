Актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом

Актриса Елена Проклова была госпитализирована в реанимацию, сообщает Telegram-канал "112". По информации издания, причиной стал инсульт.

Артистка попала в больницу несколько дней назад с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт. Сегодня Проклову перевели в реанимацию, её состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, что Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Дебютом в кино стала картина "Звонят, откройте дверь". Затем последовали главные роли в известных советских фильмах "Снежная королева", "Переходный возраст", "Гори, гори, моя звезда".