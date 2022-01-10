Задержанный в Казахстане джазмен объяснил, зачем оговорил себя на камеру

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов рассказал, что именно с ним случилось в Казахстане. Со слов джазмена, которые приводит Mash, на митинги он не ходил, но 7 декабря всё же решил отправиться домой, и на улице его задержали военные.

В камере с ним обращались хорошо, кормили и поили горячим чаем, а синяки и следы побоев – это всего лишь "результат жёсткого задержания". Видео же появилось следующим образом: Викрам объяснил, что слышал от сокамерников, что если он наговорит на себя, то тогда его "немедленно депортируют".

Напомним, на фоне протестов и беспорядков свои претензии к властям Казахстана высказали ещё и в Киргизии. Казахстанские госканалы опубликовали видео "безработного" мужчины с явными следами побоев, который рассказал, что ему за деньги предложили принять участие в беспорядках. Однако в задержанном опознали киргизского джазмена Викрама Рузахунова. В поддержку музыканта собрались митинги, и даже власти Киргизии заступились за него.

Государственный телеканал Казахстана Qazaqstan опубликовал видео допроса мужчины, которого задержали в Алма-Ате во время беспорядков. Он сказал на русском языке, что является безработным киргизом. По словам человека на видео, 1 января с ним якобы созвонились незнакомые люди, которые предложили за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей) поучаствовать в митингах в Казахстане. При этом на его лице были видны явные следы побоев.