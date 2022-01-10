Житель Алтайского края застрелил знакомого из самопала в канун Рождества

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Павловского района, подозреваемого в убийстве. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 6 января 2022 года потерпевший находился в гостях у местного жителя в одном из посёлков.

В ходе распития спиртного между знакомыми произошла ссора по незначительному поводу. В результате обвиняемый "взяв самодельное огнестрельное устройство" несколько раз выстрелил в гостя. Смерть 49-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.