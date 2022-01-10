Такой день. Вакцинация детей от COVID-19 в Алтайском крае и скорая поставка угля

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов во время пресс-конференции рассказал о вакцине от коронавируса для детей и текущей ситуации с COVID-19 в регионе.

В Алтайском крае из-за коронавируса выросла смертность от инсультов. Главный внештатный невролог Сергей Федянин отмечает, что чаще всего инсульты случаются у непривитых пациентов. Как объяснил врач, COVID-19 стимулирует образование тромбов в сердечно-сосудистой системе. Они обычно появляются в сосудах, которые питают мозг или сердце. Проблема затронула даже молодых людей.

Поставки угля в Алтайский край с территории Казахстана продолжаются в штатном режиме. Всего с начала января с угольного месторождения "Каражыра" для нужд теплоснабжающего предприятия Локтевского района отгружено 700 тонн угля. Сейчас в пути находится ещё 25 вагонов объёмом 1400 тонн, из которых 350 тонн предназначено для продажи населению.

10 января в АКЗС началось опросное голосование по пакету поправок в федеральный закон о QR-кодах ко второму чтению. Местные депутаты предложили свой список изменений.