Назван срок начала пятой волны COVID-19 в России

Пятая волна коронавируса начнётся в России в конце января или начале февраля. Такое предположение озвучил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с "Лентой.ру".

По мнению эксперта, в России стоит ждать высоких показателей заболеваемости. Кроме этого, он заявил, что для борьбы с инфекцией необходимо модернизировать вакцины.

Выход "омикрона" на мировые масштабы ознаменует приход пятой волны коронавируса. В некоторых странах, таких как США и Великобритания, обозначил Альтштейн, она уже началась. По его словам, в скором времени "омикрон"-волну стоит ждать и в России.

"На фоне "дельты" он пока ещё не прорезался. В других странах он на фоне "дельты" показал высокую заболеваемость. Это касается стран Европы, США. В общем, страны, где хорошо ведут статистику, показали подъём "омикрона". Даже без специального исследования видно, что это идёт не "дельта", а "омикрон", потому что резко растёт заболеваемость", – подчеркнул вирусолог.