День работника прокуратуры России отмечается ежегодно 12 января. В этот день в 1722 году Пётр Великий утвердил пост генерал-прокурора. В указе буквально значилось: "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

Не забудьте поздравить сегодня своих соратников Фемиды с профессиональным днём.

Я оглашаю приговор Тебе, великий прокурор! Живи ещё хотя б сто лет, Ведь ты для всех – авторитет! Будь заключён в удачи плен, Не бойся добрых перемен, С улыбкой каждый день встречай, Родных своих не огорчай! Пусть дел порой невпроворот И много всяческих забот, Но есть ещё любовь, мечта – Не забывай их никогда!

Блюстители порядка и законов,

Примите поздравленья от души.

В прокуратуре, знают даже в школе,

Лишь лучшие девчата и мужи.

Пускай не будет дел без окончанья,

Пусть меньше всякой нечисти вокруг.

Пусть сбудутся заветные желанья,

И рядом будет добрый, верный друг.