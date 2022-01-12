Эксперт заявил о возможном вреде для иммунитета из-за частой ревакцинации от COVID

Представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что частая ревакцинация против COVID-19 может привести к перегрузке иммунной системы человека. Как сообщает РИА Новости, введение бустерных доз каждые четыре месяца может привести к проблемам с иммунным ответом.
Эксперт пояснил, что в случае частой ревакцинации ответ "может быть не таким хорошим", как ожидается.
"Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию", – подчеркнул он.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек с "омикроном" может быть заразен почти сразу после инфицирования. Глава ведомства отметила, что при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным.
Комментарии
Рак и моменто море.
Уже в Барнауле есть те, кто 4 прививки поставил. 2+2 спутниика.
Рак и моменто море.
Ограниченная у вас фантазия, но чёткая - во всех непонятных ситуациях пугать раком.
Да кто бы сомневался.
во всех непонятных ситуациях пугать раком.
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Уже были случаи с известными людьми, иммунный сбой.
В перечень самых распространенных инфекционных заболеваний при ослабленной иммунной системе входят:
пневмонии (в том числе и COVID-19),
бронхиты,
кожные инфекции,
менингит.
Изначально было понятно, что вакцинация - это не про здоровье.
Это инструмент тотальной депопуляции, о чём прямо и открыто публично заявлял Гейтс.
Встреча с инфекцией полезней )))
У Агафьи Лыковой выработался иммунитет от энцефалита.
- гость -
У Агафьи Лыковой выработался иммунитет от энцефалита.
Просто её ещё не кусал клещ-носитель.
А частый выход из дома ведет к ВОЗМОЖНОМУ попаданию под автомобиль. Вот и весь уровень подобных икспердных мнений.