Эксперт заявил о возможном вреде для иммунитета из-за частой ревакцинации от COVID

Представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что частая ревакцинация против COVID-19 может привести к перегрузке иммунной системы человека. Как сообщает РИА Новости, введение бустерных доз каждые четыре месяца может привести к проблемам с иммунным ответом.

Эксперт пояснил, что в случае частой ревакцинации ответ "может быть не таким хорошим", как ожидается.

"Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию", – подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек с "омикроном" может быть заразен почти сразу после инфицирования. Глава ведомства отметила, что при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным.