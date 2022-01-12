Старшего инспектора ФСИН в Барнауле подозревают в крупной взятке

В Барнауле старшего инспектора регионального ФСИН подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в декабре 2021 года подозреваемый получил часть взятки в размере 30 тысяч рублей от подконтрольного ему условно-осуждённого лица. При этом оговорённая сумма составляла 200 тысяч рублей.

За эти средства сотрудник ФСИН не должен был реагировать на нарушения осуждённым обязанностей, которые возложил на него суд: не привлекать его к ответственности за неявки в контролирующий орган, а также оформление справок по месту жительства без нарушений.