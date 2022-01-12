Трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в отдельных случаях играет особую роль. Об этом агентству "Прайм" рассказала экономист Елена Григорьева.
"Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтён специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки", – сказала специалист.
По её словам, срок очного обучения студента в трудовой стаж не учитывается, а служба в армии или отпуск по уходу за ребёнком учитываются, только если до и после них человек работал.
Ранее сообщалось, что в 2022 году вырастут пенсионные доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан.
Комментарии
У меня мама вышла на пенсию - 9800 назначили, сосед полжизни по тюрьмам - 12000.
Тюрьма в стаж идет, ЗП по белому, с отчислениями в ПФ.
И многие до армии до 18 лет работали? А сейчас так вообще в 11 классе 18 лет почти всем исполняется.
У меня мама вышла на пенсию - 9800 назначили
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Сейчас практически всем такую назначают.
А очень многих вообще оставляют без пенсии из-за нехватки баллов.
Нормальные пенсии только у "слуг народа" и у защишающих их от народа силовиков.
муж отслужил три года, до армии успел поработать, т.к школу закончил в 16 лет, решили узнать, сколько за службу начислили пенсии, оказалось 11 копеек
Армия - стройбат. 2 года платили сами за себя, хотя должно было государство. При этом забрали после второго курса Политеха. Теперь в пролете получается? Тот же политех - учеба от предприятия, со стипендии брали подоходный...
решили узнать, сколько за службу начислили пенсии
Теперь бы хоть баллы набрать для пенсии, не до денег. Лишь бы стажа хватило...