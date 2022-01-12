Трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в отдельных случаях играет особую роль. Об этом агентству "Прайм" рассказала экономист Елена Григорьева.

"Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтён специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки", – сказала специалист.

По её словам, срок очного обучения студента в трудовой стаж не учитывается, а служба в армии или отпуск по уходу за ребёнком учитываются, только если до и после них человек работал.

Ранее сообщалось, что в 2022 году вырастут пенсионные доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан.