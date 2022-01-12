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Деградация и отток населения. Алтайские эсеры раскритиковали очередную реформу МСУ

, ИА "Амител"
Если законопроект будет принят, с самостоятельностью местного управления можно будет распрощаться, уверены в партии
Фото: пресс-служба партии 'Справедливая Россия – За правду'

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

В середине декабря 2021 года в Госдуму РФ был внесён законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления". Алтайское реготделение партии "Справедливая Россия – За правду" убеждено, что принятие документа негативно скажется на развитии местного самоуправления в России; приведёт к деградации небольших сёл, оттоку населения, а также тому, что МСУ окончательно и полностью утратит свою независимость.

11 января алтайские эсеры провели круглый стол, посвящённый общим принципам местного самоуправления в единой системе публичной власти. Главная особенность нового законопроекта в том, что он предполагает переход к одноуровневой системе местного самоуправления. А значит, будут ликвидированы такие типы муниципалитетов, как сельские и городские поселения. Все они будут заменены одной универсальной единицей – муниципальными округами, рассуждает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

"Это прямо противоречит недавним высказываниям президента России Владимира Путина о том, что власть и местное самоуправление должны быть максимально приближены к народу и быть буквально в шаговой доступности", – отмечает Боронин. По его мнению, ликвидация поселений на низовом уровне приведёт к деградации малых городов и сёл, которые не претендуют на статус административного центра вновь создаваемого округа. Интересы этих территорий, равно как и финансирование, будут идти по остаточному принципу. Это, в свою очередь, приведёт к миграции населения.

Лидер алтайских справороссов депутат Госдумы Александр Терентьев считает: именно сельский низовой уровень управления (который как раз хотят ликвидировать) доказывает свою эффективность в сравнении с районным. Вопросы местного значения не просто решаются, это происходит вовремя и с минимально допустимыми затратами. "Если переход на муниципальные округа всё же состоится, это будет означать ещё и то, что значительная часть населения не сможет участвовать в местном самоуправлении. Например, избирать сельских депутатов или главу поселения. Это также в худшую сторону отразится на перспективах МСУ", – полагает Терентьев.

Ещё один аргумент, почему не стоит спешить с преобразованием районов в округа – отсутствие бюджетной экономии. На самом деле слияние предполагает большое количество бюрократических затрат – смена вывесок, новые печати, документация и т. д. "При достаточном финансировании не так важно, какая модель местного самоуправления будет применяться – одно- или двухуровневая. При нехватке же средств рассуждать об эффективности, равно как и отличиях одной модели от другой, просто не приходится", – высказал свою точку зрения лидер фракции СРЗП в Алтайском Заксобрании Александр Молотов.

"Новый закон также отказывает в праве быть самостоятельными муниципалитетам, а значит, делает население пассивным и не заинтересованным в решении вопросов местного значения, когда легче будет покинуть территорию, чем добиться внимания к проблемным вопросам", – говорит Олег Боронин.

Ещё одна болевая точка нового закона — у муниципалитетов останется минимальный набор полномочий, часть из которых и так носит формальный характер. Если к этому добавить хроническое недофинансирование, становятся понятны не самые радужные перспективы новых административно-территориальных единиц. Дополнительный негативный фактор – возможное сокращение налоговых поступлений в местные бюджеты, уверены эсеры.

По мнению Боронина, потенциально миной замедленного действия в новом законопроекте является способ избрания главы МСУ. Вероятнее всего, большинство регионов пойдут по пути назначения руководителей. Причём кандидатуры будет представлять губернатор региона. Что ставит под вопрос самостоятельность и независимость местного самоуправления, провозглашённые в Конституции. Кроме того, пришедшие таким образом к власти главы будут в прямой зависимости от губернатора, а это повлияет на качество управления и взаимодействие с жителями. Немало вопросов вызывает и возможность отстранить главу муниципалитета губернатором без какого-либо судебного решения.

Ну и сама реализация законопроекта наверняка потребует дополнительных финансовых затрат – причём как со стороны регионального бюджета, так и со стороны местного, указывает на ещё один минус Боронин. При этом федерация на новый этап реформы МСУ не потратит ни копейки.

Много вопросов вызывает и длительный переходный период – с 2023 до 2028 года. Всё это время, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, местные власти будут сконцентрированы исключительно на второстепенных вещах. Это неизбежно приведёт к снижению уровня и качества жизни населения, а значит, и социально-экономического развития территории. Количество проблем будет только нарастать, предполагает Александр Терентьев.

Поэтому эсеры считают, что принимать закон в нынешнем виде нельзя, он нуждается в глобальной доработке и должен быть снят с рассмотрения Госдумой. Резолюцию прошедшего круглого стола, принятую единогласно, партийцы передадут лидеру фракции СРЗП в ГД Сергею Миронову.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

12.01.2022 14:38
Артем

Стайка мутантов из фильма

12.01.2022 14:40
- гость -

Ваши законы кому нужны. Бьете по рукам труженикам села.

12.01.2022 14:42
- гость -

А куда бежать то, вся страна такая, кругом жопа. В Москвабаде мы на хрен никому не нужны, если только в загран, но там без далларов и евра делать нечего.

12.01.2022 14:43
- гость -

Артемка, ты о чем?

12.01.2022 15:08
Летальность "омикрона"

Переходим к местному самоуправлению на уровень советов народных депутатов. Но не все знают, что это такое...

12.01.2022 15:09
никита

Круг замкнулся господа присяжные заседатели

12.01.2022 15:11
гость

добьют деревню

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