Клиенты банков всё чаще стали получать звонки от голосовых помощников, которыми управляют мошенники. Об этом начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин рассказал "Вечерней Москве".

"Он (робот-помощник, – прим. ред.) сообщает о <...> подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции", – сказал Васенин.

Если человек отказывается выполнять условия, которые ему озвучивает робот-помощник, то его звонок переводится на "сотрудника службы безопасности".

Недавно, по словам Васенина, таким образом мошенники заставили 32-летнюю женщину взять кредит и отдать им средства.

Ранее сообщалось, что рекордную для Республики Алтай сумму – 3,2 млн рублей – перевела мошенникам 39-летняя жительница Шебалинского района.