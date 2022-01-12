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Новости

Россиян предупредили о том, что мошенники стали использовать голосовых роботов

, ИА "Амител"
Для того чтобы обман звучал убедительнее, потенциальным жертвам звонят роботы-помощники
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Клиенты банков всё чаще стали получать звонки от голосовых помощников, которыми управляют мошенники. Об этом начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин рассказал "Вечерней Москве".

"Он (робот-помощник, – прим. ред.) сообщает о <...> подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции", – сказал Васенин.

Если человек отказывается выполнять условия, которые ему озвучивает робот-помощник, то его звонок переводится на "сотрудника службы безопасности".

Недавно, по словам Васенина, таким образом мошенники заставили 32-летнюю женщину взять кредит и отдать им средства.

Ранее сообщалось, что рекордную для Республики Алтай сумму – 3,2 млн рублей – перевела мошенникам 39-летняя жительница Шебалинского района.

Рекордную сумму перевела мошенникам жительница Алтая, мечтавшая заработать на инвестициях

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

12.01.2022 10:18
Иван

Вы не хорошие!!!

12.01.2022 10:19
Агрессивная Реальность

Способ не попадаться мошенникам простой как 5 копеек - закрыть все счета в сбере и перейти в любой другой банк, благо выбор широкий

12.01.2022 10:23
- гость -

от имени втб пара звонков была, типа я хотел номер телефона для онлайнбанка сменить. посылал на икс игрек и еще что то из высшей математики и вешал трубку

12.01.2022 10:36
- гость -

Поздно предупредили. давно уже так делают.
А еще достали русский стандарт, и почтобанк, учитывая, что я с ними никогда никаких отношений не имел. И началось это после того, как на работе зарплатный проект перевели на чертов альфабанк.

12.01.2022 11:31
- гость -

с номера 900

12.01.2022 12:06
Гость

Лучше бы объяснили почему мошенники обращаются ко мне по имени отчеству и звонят тому у кого привязана к номеру банковская карта

12.01.2022 12:21
- гость -

Зато сейчас кучу макулатуры надо заполнить, куда ни обратись! Согласие на обработку персональных данных называется. Причем с указанием паспортных данных.

12.01.2022 12:28
- гость -

Надо законодательно запретить все звонки из банков, в том числе и рекламные. У меня в черном списке 20 номеров из банков с предложением кредита. А у меня даже нет кредитной истории, так как не когда не брала кредит. СМС нельзя без согласия рассылать (принят закон), а звонить можно. Логики не наблюдаю.

12.01.2022 12:43
ек

В мое время из подобных забав была игра в напёрстки в людных местах - базар, вокзал. И тогда все знали о том что в катку лучше не соваться, но люди упорно наступали на грабли. Причём, зачастую, одни и те-же)
Если у лоховатого человека есть избыток денежных средств, то он обязательно с ними расстанется)

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