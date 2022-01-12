Клиенты банков всё чаще стали получать звонки от голосовых помощников, которыми управляют мошенники. Об этом начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин рассказал "Вечерней Москве".
"Он (робот-помощник, – прим. ред.) сообщает о <...> подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции", – сказал Васенин.
Если человек отказывается выполнять условия, которые ему озвучивает робот-помощник, то его звонок переводится на "сотрудника службы безопасности".
Недавно, по словам Васенина, таким образом мошенники заставили 32-летнюю женщину взять кредит и отдать им средства.
Ранее сообщалось, что рекордную для Республики Алтай сумму – 3,2 млн рублей – перевела мошенникам 39-летняя жительница Шебалинского района.
Комментарии
Вы не хорошие!!!
Способ не попадаться мошенникам простой как 5 копеек - закрыть все счета в сбере и перейти в любой другой банк, благо выбор широкий
от имени втб пара звонков была, типа я хотел номер телефона для онлайнбанка сменить. посылал на икс игрек и еще что то из высшей математики и вешал трубку
Поздно предупредили. давно уже так делают.
А еще достали русский стандарт, и почтобанк, учитывая, что я с ними никогда никаких отношений не имел. И началось это после того, как на работе зарплатный проект перевели на чертов альфабанк.
с номера 900
Лучше бы объяснили почему мошенники обращаются ко мне по имени отчеству и звонят тому у кого привязана к номеру банковская карта
Зато сейчас кучу макулатуры надо заполнить, куда ни обратись! Согласие на обработку персональных данных называется. Причем с указанием паспортных данных.
Надо законодательно запретить все звонки из банков, в том числе и рекламные. У меня в черном списке 20 номеров из банков с предложением кредита. А у меня даже нет кредитной истории, так как не когда не брала кредит. СМС нельзя без согласия рассылать (принят закон), а звонить можно. Логики не наблюдаю.
В мое время из подобных забав была игра в напёрстки в людных местах - базар, вокзал. И тогда все знали о том что в катку лучше не соваться, но люди упорно наступали на грабли. Причём, зачастую, одни и те-же)
Если у лоховатого человека есть избыток денежных средств, то он обязательно с ними расстанется)