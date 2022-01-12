Компания "АлтайБиоТех" в феврале намерена приступить к строительству основного корпуса нового технопарка в Бийске, который будет производить БАДы и специальную упаковку. Площадка обойдётся в 815 млн рублей, из них 500 млн выделят из федерального бюджета на безвозвратной основе. Проект в конце 2021 года был одобрен Минпромторгом России, сообщает "Толк".

На площади более 12 тыс. кв. м расположатся специализированные лаборатории и производственная база с опытно-промышленным оборудованием. Объект планируют достроить к 2023 году. Софинансирование Алтайского края составит 5 млн рублей. Ещё 310 млн рублей вложат частные инвесторы.

Инициатором создания технопарка в Бийске выступила компания "Алтайвитамины". По словам гендиректора Александра Карлюка, это будет первый в стране технопарк, созданный на базе фармацевтической компании.

Сейчас в "АлтайБиоТехе" ожидают семь резидентов. В их числе – компании "Боргес", "Алтайпласт", "Экстра БАД". Выручка резидентов к 2025 году запланирована в сумме 1,5 млрд рублей, столько же они заплатят налогов в бюджеты разных уровней к 2031 году.

Ранее сообщалось, что на модернизацию сахарного завода в Бийске направят более 5 млрд рублей.