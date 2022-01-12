Жилой дом в Барнауле по улице Антона Петрова, 230, с аварийной кровлей, из-за которой квартиры постоянно заливает, не смогут включить в краткосрочный план проведения капремонта из-за отсутствия необходимых денег. Об этом "Банкфаксу" рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула. Чиновники пообещали держать ситуацию на контроле и попробовать рассмотреть вопрос включения пятиэтажки в указанный план ещё раз.
УК "ДЕЗ-2 Ленинского района" сообщила администрации города, что опасные фрагменты карниза уже удалены, а кровля очищена от снега. Текущий ремонт крыши проведут грядущим летом, но капитальный ремонт запланирован только на 2026-2028 годы. Его отказались перенести на более ранний срок ещё в феврале 2021-го.
Чиновники рассказали, что при составлении порядка капремонта в домах города учитывают год ввода объекта в эксплуатацию; дату последнего проведения капитального ремонта; нормативные сроки службы конструктивных элементов и инженерных систем; полноту поступлений взносов на капремонт со стороны собственников; а также наличие принятого жильцами решения о повышенной уплате взносов на капитальный ремонт.
Напомним, ранее жительница дома пожаловалась на аварийную крышу. По словам женщины, карнизная плита рушится, а кусок бетона висит на арматуре прямо над входом в подъезд. Из-за этого квартиры на пятом этаже постоянно затоплены – вода бежит даже из люстры и розеток. Вследствие чего осыпаются стены, также происходит замыкание электропроводки.
Поскольку дом подведён к газу, то женщина опасается последствий возможного пожара. Он может навредить как всем восьми подъездам, так и детскому саду возле дома.
Комментарии
Вот за капитальный ремонт мы ежемесячно платим, а как он необходим, так сразу денег нет. Миллиард на дорогу к какой -то там горе есть, почти миллиард жуликам производящим бесполезные пилюли тоже есть.
Чиновники пообещали держать ситуацию на контроле
Вот за эти слова чинуш надо сразу под затт коленом!
То есть остальное они на контроле не держат? А за что зарплату получают?
12.01.2022 10:45
- гость -
Чиновники обязаны бегать за каждой УК? Если сдают деньги на кап ремонт, пусть требуют отчетность.
Вот за капитальный ремонт мы ежемесячно платим
Вы платите в общую копилку страны (угадайте у кого она) а если посмотреть накопления на определенном доме в ГисеЖкх там копейки.
12.01.2022 11:40
- гость -
Бред.
12.01.2022 12:05
- гость -
Аргументируй.
Меня поразило, как шустро несколько лет назад откапиталили девятиэтажку на Соцпроспекте 90х годов постройки! Причем взносов жителей было собрано меньше половины от стоимости ремонта. То есть собственники других домов, в том числе и А-П,230 субсидировали элитных господ с Соцпроспекта.
12.01.2022 12:16
- гость -
Нам крышу заменили полностью на металлическую на деньги из капремонта.
12.01.2022 12:05
- гость -
12.01.2022 11:40
- гость -
Бред.
В чем бред? Кап. ремонт, это отдельный фонд и он не принадлежит УК. Крыши не меняют УК. Они могу произвести только текущий ремонт. У вас графа в квитанции, текущее содержание жилья, вот эти деньги и получает УК, все остальные идут по другим адресам.
А вот почему текущий ремонт не был проведен до снега, это вопрос к УК.
12.01.2022 10:32
- гость -
Вот за капитальный ремонт мы ежемесячно платим, а как он необходим, так сразу денег нет.
Ну нет столько денег в фонде кап. ремонта, чтобы отремонтировать все разрушающиеся дома сразу. У нас таких домов большинство. Для этого есть очередь. Наша очередь 2024.наш дом с 54 года. Пусть проведут им текущий ремонт , и ждут своей очереди. Они ничем не лучше других.
Антона Петрова? Не, неинтересный адрес.
12.01.2022 11:40
- гость -
Бред.
ну верьте, что не так, наивный чукотский мальчик
на деньги из капремонта. если у дома есть свой накопительный счет (таких в городе от силы 10 штук) то что сами жильцы накопили то и потратили.