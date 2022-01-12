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В барнаульской многоэтажке с аварийной крышей не смогут экстренно провести капремонт

, ИА "Амител"
В мэрии города не нашли денег на капитальный ремонт дома, но пообещали держать ситуацию на контроле
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жилой дом в Барнауле по улице Антона Петрова, 230, с аварийной кровлей, из-за которой квартиры постоянно заливает, не смогут включить в краткосрочный план проведения капремонта из-за отсутствия необходимых денег. Об этом "Банкфаксу" рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула. Чиновники пообещали держать ситуацию на контроле и попробовать рассмотреть вопрос включения пятиэтажки в указанный план ещё раз.

УК "ДЕЗ-2 Ленинского района" сообщила администрации города, что опасные фрагменты карниза уже удалены, а кровля очищена от снега. Текущий ремонт крыши проведут грядущим летом, но капитальный ремонт запланирован только на 2026-2028 годы. Его отказались перенести на более ранний срок ещё в феврале 2021-го. 

Чиновники рассказали, что при составлении порядка капремонта в домах города учитывают год ввода объекта в эксплуатацию; дату последнего проведения капитального ремонта; нормативные сроки службы конструктивных элементов и инженерных систем; полноту поступлений взносов на капремонт со стороны собственников; а также наличие принятого жильцами решения о повышенной уплате взносов на капитальный ремонт.

Напомним, ранее жительница дома пожаловалась на аварийную крышу. По словам женщины, карнизная плита рушится, а кусок бетона висит на арматуре прямо над входом в подъезд. Из-за этого квартиры на пятом этаже постоянно затоплены – вода бежит даже из люстры и розеток. Вследствие чего осыпаются стены, также происходит замыкание электропроводки.

Поскольку дом подведён к газу, то женщина опасается последствий возможного пожара. Он может навредить как всем восьми подъездам, так и детскому саду возле дома. 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 10:32
- гость -

Вот за капитальный ремонт мы ежемесячно платим, а как он необходим, так сразу денег нет. Миллиард на дорогу к какой -то там горе есть, почти миллиард жуликам производящим бесполезные пилюли тоже есть.

12.01.2022 10:45
- гость -

Чиновники пообещали держать ситуацию на контроле

Вот за эти слова чинуш надо сразу под затт коленом!
То есть остальное они на контроле не держат? А за что зарплату получают?

12.01.2022 11:15
- гость -

12.01.2022 10:45
- гость -

Чиновники обязаны бегать за каждой УК? Если сдают деньги на кап ремонт, пусть требуют отчетность.

12.01.2022 11:40
- гость -

Вот за капитальный ремонт мы ежемесячно платим

Вы платите в общую копилку страны (угадайте у кого она) а если посмотреть накопления на определенном доме в ГисеЖкх там копейки.

12.01.2022 12:05
- гость -

12.01.2022 11:40
- гость -

Бред.

12.01.2022 12:16
- гость -


12.01.2022 12:05
- гость -

Аргументируй.

12.01.2022 12:30
- гость -

Меня поразило, как шустро несколько лет назад откапиталили девятиэтажку на Соцпроспекте 90х годов постройки! Причем взносов жителей было собрано меньше половины от стоимости ремонта. То есть собственники других домов, в том числе и А-П,230 субсидировали элитных господ с Соцпроспекта.

12.01.2022 12:32
- гость -

12.01.2022 12:16
- гость -

Нам крышу заменили полностью на металлическую на деньги из капремонта.

12.01.2022 12:36
- гость -

12.01.2022 12:05
- гость -
12.01.2022 11:40
- гость -

Бред.

В чем бред? Кап. ремонт, это отдельный фонд и он не принадлежит УК. Крыши не меняют УК. Они могу произвести только текущий ремонт. У вас графа в квитанции, текущее содержание жилья, вот эти деньги и получает УК, все остальные идут по другим адресам.

12.01.2022 12:38
- гость -

А вот почему текущий ремонт не был проведен до снега, это вопрос к УК.

12.01.2022 12:49
- гость -

12.01.2022 10:32
- гость -
Вот за капитальный ремонт мы ежемесячно платим, а как он необходим, так сразу денег нет.

Ну нет столько денег в фонде кап. ремонта, чтобы отремонтировать все разрушающиеся дома сразу. У нас таких домов большинство. Для этого есть очередь. Наша очередь 2024.наш дом с 54 года. Пусть проведут им текущий ремонт , и ждут своей очереди. Они ничем не лучше других.

12.01.2022 12:50
ек

Антона Петрова? Не, неинтересный адрес.

12.01.2022 12:52
- гость -



12.01.2022 11:40
- гость -

Бред.

ну верьте, что не так, наивный чукотский мальчик

12.01.2022 12:53
- гость -

на деньги из капремонта. если у дома есть свой накопительный счет (таких в городе от силы 10 штук) то что сами жильцы накопили то и потратили.

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