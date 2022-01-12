Жилой дом в Барнауле по улице Антона Петрова, 230, с аварийной кровлей, из-за которой квартиры постоянно заливает, не смогут включить в краткосрочный план проведения капремонта из-за отсутствия необходимых денег. Об этом "Банкфаксу" рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула. Чиновники пообещали держать ситуацию на контроле и попробовать рассмотреть вопрос включения пятиэтажки в указанный план ещё раз.

УК "ДЕЗ-2 Ленинского района" сообщила администрации города, что опасные фрагменты карниза уже удалены, а кровля очищена от снега. Текущий ремонт крыши проведут грядущим летом, но капитальный ремонт запланирован только на 2026-2028 годы. Его отказались перенести на более ранний срок ещё в феврале 2021-го.

Чиновники рассказали, что при составлении порядка капремонта в домах города учитывают год ввода объекта в эксплуатацию; дату последнего проведения капитального ремонта; нормативные сроки службы конструктивных элементов и инженерных систем; полноту поступлений взносов на капремонт со стороны собственников; а также наличие принятого жильцами решения о повышенной уплате взносов на капитальный ремонт.

Напомним, ранее жительница дома пожаловалась на аварийную крышу. По словам женщины, карнизная плита рушится, а кусок бетона висит на арматуре прямо над входом в подъезд. Из-за этого квартиры на пятом этаже постоянно затоплены – вода бежит даже из люстры и розеток. Вследствие чего осыпаются стены, также происходит замыкание электропроводки.

Поскольку дом подведён к газу, то женщина опасается последствий возможного пожара. Он может навредить как всем восьми подъездам, так и детскому саду возле дома.