Церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году впервые с 2018 года пройдёт с ведущим. Об этом сообщил представитель канала ABC Крейг Эрвич в разговоре с Variety.

Представитель телеканала, который будет транслировать церемонию, сообщил об этом в ходе виртуального мероприятия, однако не раскрыл имени ведущего.

"Это мог бы быть и я", – иронично подметил Эрвич в разговоре с журналистами.

94-я по счёту церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдёт 27 марта в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), оглашение номинантов на награду состоится 8 февраля.