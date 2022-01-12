Барнаулец рассказал, как ему удалось сбежать из плена на складе в Санкт-Петербурге

Барнаулец, который оказался в заточении на складе в Санкт-Петербурге, рассказал свою историю побега. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, мужчина дважды выбирался из плена, после поехал на попутках, а полицейские отказали ему в помощи.
Зимой мужчина нашёл работу на складе "Озон" в Санкт-Петербурге через компанию "Константа". По прибытии в Северную столицу его поселили в общежитие и забрали паспорт – якобы для проверки, после чего отправили работать.
Барнаульца всё это смутило, и он попросил вернуть документы, однако взамен начальство потребовало от него 8 тысяч рублей. Тогда он решил сбежать, однако на ночь его заперли на складе. Утром двери открыли, он вышел покурить и сбежал.
После мужчина добрался на попутках до Подмосковья, где заявил в полицию, – там ему ничем не помогли, мол, обращаться нужно в Санкт-Петербурге. Будучи без денег, мужчина решил переночевать в подъезде, где встретил неизвестных. Они пустили его к себе, закрыли и ушли.
Оттуда барнаульцу удалось дозвониться до сестры, которая нашла ребят из "Альтернативы" (организация, спасающая людей из рабства), ему вызвали такси. В результате мужчина прыгнул со второго этажа в сугроб и умчал, а после с помощью волонтёров добрался до Новокузнецка к семье.
Комментарии
Хороший сценарий для триллера)))
Слышал в доках Санкт-Петербурга за день работы 4 штуки плотят.
"Барнаулец сбежал из плена в Санкт-Петербурге, добрался до Новокузнецка к семье."
Бегун однако.
Будучи без денег, мужчина решил переночевать в подъезде, где встретил неизвестных. Они пустили его к себе, закрыли и ушли.
что такое идиот и как с этим бороться?
этот выскочил из Барнаула, тра-тата, за ним, цок, цок, цок, и уже в Москве, а там бух, бух, бух, эти, ба-бах, но сверху бууух и все, конец фильма и опять он в Барнауле, да, а те козлы...
Добрался до Барнаула, купил пива, сел в такси. Но таксист плюнул и выгнал.
Смешная и веселая история) представляете, каким должен быть человек, чтобы с ним все это случилось)
Тогда он решил сбежать, однако на ночь его заперли на складе. Утром двери открыли, он вышел покурить и сбежал.
В плену побывал 12 часов)))
Для некоторых работа это плен.