Барнаулец рассказал, как ему удалось сбежать из плена на складе в Санкт-Петербурге

Барнаулец, который оказался в заточении на складе в Санкт-Петербурге, рассказал свою историю побега. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, мужчина дважды выбирался из плена, после поехал на попутках, а полицейские отказали ему в помощи.

Зимой мужчина нашёл работу на складе "Озон" в Санкт-Петербурге через компанию "Константа". По прибытии в Северную столицу его поселили в общежитие и забрали паспорт – якобы для проверки, после чего отправили работать.

Барнаульца всё это смутило, и он попросил вернуть документы, однако взамен начальство потребовало от него 8 тысяч рублей. Тогда он решил сбежать, однако на ночь его заперли на складе. Утром двери открыли, он вышел покурить и сбежал.

После мужчина добрался на попутках до Подмосковья, где заявил в полицию, – там ему ничем не помогли, мол, обращаться нужно в Санкт-Петербурге. Будучи без денег, мужчина решил переночевать в подъезде, где встретил неизвестных. Они пустили его к себе, закрыли и ушли.

Оттуда барнаульцу удалось дозвониться до сестры, которая нашла ребят из "Альтернативы" (организация, спасающая людей из рабства), ему вызвали такси. В результате мужчина прыгнул со второго этажа в сугроб и умчал, а после с помощью волонтёров добрался до Новокузнецка к семье.