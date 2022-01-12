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Новости

Барнаулец рассказал, как ему удалось сбежать из плена на складе в Санкт-Петербурге

, ИА "Амител"
По словам мужчины, за возврат паспорта от него потребовали 8 тысяч рублей, а в полиции Подмосковья отказали в помощи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаулец, который оказался в заточении на складе в Санкт-Петербурге, рассказал свою историю побега. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, мужчина дважды выбирался из плена, после поехал на попутках, а полицейские отказали ему в помощи.

Зимой мужчина нашёл работу на складе "Озон" в Санкт-Петербурге через компанию "Константа". По прибытии в Северную столицу его поселили в общежитие и забрали паспорт – якобы для проверки, после чего отправили работать.

Барнаульца всё это смутило, и он попросил вернуть документы, однако взамен начальство потребовало от него 8 тысяч рублей. Тогда он решил сбежать, однако на ночь его заперли на складе. Утром двери открыли, он вышел покурить и сбежал.

После мужчина добрался на попутках до Подмосковья, где заявил в полицию, – там ему ничем не помогли, мол, обращаться нужно в Санкт-Петербурге. Будучи без денег, мужчина решил переночевать в подъезде, где встретил неизвестных. Они пустили его к себе, закрыли и ушли.

Оттуда барнаульцу удалось дозвониться до сестры, которая нашла ребят из "Альтернативы" (организация, спасающая людей из рабства), ему вызвали такси. В результате мужчина прыгнул со второго этажа в сугроб и умчал, а после с помощью волонтёров добрался до Новокузнецка к семье.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 11:22
Гость

Хороший сценарий для триллера)))

12.01.2022 11:56
- гость -

Слышал в доках Санкт-Петербурга за день работы 4 штуки плотят.

12.01.2022 12:01
- гость -

"Барнаулец сбежал из плена в Санкт-Петербурге, добрался до Новокузнецка к семье."
Бегун однако.

12.01.2022 12:06
- гость -

Будучи без денег, мужчина решил переночевать в подъезде, где встретил неизвестных. Они пустили его к себе, закрыли и ушли.

что такое идиот и как с этим бороться?

12.01.2022 12:15
про

этот выскочил из Барнаула, тра-тата, за ним, цок, цок, цок, и уже в Москве, а там бух, бух, бух, эти, ба-бах, но сверху бууух и все, конец фильма и опять он в Барнауле, да, а те козлы...

12.01.2022 12:46
- гость -

Добрался до Барнаула, купил пива, сел в такси. Но таксист плюнул и выгнал.

12.01.2022 12:53
ек

Смешная и веселая история) представляете, каким должен быть человек, чтобы с ним все это случилось)

12.01.2022 12:59
- гость -

Тогда он решил сбежать, однако на ночь его заперли на складе. Утром двери открыли, он вышел покурить и сбежал.

В плену побывал 12 часов)))

12.01.2022 13:01
- гость -

Для некоторых работа это плен.

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