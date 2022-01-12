Житель Барнаула пожаловался на водителя "Яндекс.Такси", который плюнул в него. Свою жалобу он опубликовал в сообществе "Чёрный список Барнаул". По словам барнаульца, водитель не довёз его до места назначения, высадил, а затем ещё и плюнул.
Некоторые комментаторы выступили на стороне таксиста, заподозрив пассажира в хамском поведении.
"По всей вероятности, в такси ехала королева за 100 рублей. Если едет нормальный, адекватный пассажир, то никто не плюнет", – написала подписчица.
Ранее водитель "Яндекс.Такси" сначала избил, а после наехал на новосибирскую журналистку Алену Истомину. Прибывший таксист не дал ей сесть на переднее место, объяснив это тем, что он боится заражения коронавирусом. После мужчина попросил заплатить до поездки, однако Истомина отказалась. В результате она вышла из машины, хлопнув дверью, после чего таксист выскочил из салона, начал угрожать девушке и повалил её на землю.
Комментарии
Замечаю часто среди знакомых, такси пользуются те у кого постоянно нет денег, но ехать надо обязательно на нем
так в ВК отписался же таксист и разъяснил, что пассажио пил пиво, оскороблял таксиста и пальцы гнул. человек не выдержал и выгнал эту свинью из авто. А оно еще и жалобы повсюду накатало.
записывать на видео все надо, как таксисту (это просто обязательно), так и пассажиру, если не на видео, то в режиме диктофона.
А незачем ездить на этом говнотакси, еще и самом дорогом. Один раз пришлось вызвать. до сих пор плююсь. Есть городское такси, "Максим", ну и вести себя надо соответственно, или пешочком идите, тоже неплохо для здоровья)
12.01.2022 13:03
ек
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12.01.2022 12:03
Гость
Замечаю часто среди знакомых, такси пользуются те у кого постоянно нет денег, но ехать надо обязательно на
Я тоже это заметила.
На такси подсел молодняк. Это их основной контингент. У них денег только на такси и фастфуд.)))
Уважаемый… не… неуважаемый АМИК, а можете суть конфликта изложить?
Трамвай рухлядь, кто на нем поедет