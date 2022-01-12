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Новости

Житель Барнаула рассказал о таксисте, который плюнул в него и не довёз до места

, ИА "Амител"
Некоторые комментаторы встали на сторону водителя, заподозрив пассажира в хамском поведении, спровоцировавшем таксиста
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Житель Барнаула пожаловался на водителя "Яндекс.Такси", который плюнул в него. Свою жалобу он опубликовал в сообществе "Чёрный список Барнаул". По словам барнаульца, водитель не довёз его до места назначения, высадил, а затем ещё и плюнул. 

Некоторые комментаторы выступили на стороне таксиста, заподозрив пассажира в хамском поведении.

"По всей вероятности, в такси ехала королева за 100 рублей. Если едет нормальный, адекватный пассажир, то никто не плюнет", – написала подписчица.

Ранее водитель "Яндекс.Такси" сначала избил, а после наехал на новосибирскую журналистку Алену Истомину. Прибывший таксист не дал ей сесть на переднее место, объяснив это тем, что он боится заражения коронавирусом. После мужчина попросил заплатить до поездки, однако Истомина отказалась. В результате она вышла из машины, хлопнув дверью, после чего таксист выскочил из салона, начал угрожать девушке и повалил её на землю. 

Водитель такси избил, а после наехал на автомобиле на журналистку в Новосибирске

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 12:03
Гость

Замечаю часто среди знакомых, такси пользуются те у кого постоянно нет денег, но ехать надо обязательно на нем

12.01.2022 12:12
- гость -

так в ВК отписался же таксист и разъяснил, что пассажио пил пиво, оскороблял таксиста и пальцы гнул. человек не выдержал и выгнал эту свинью из авто. А оно еще и жалобы повсюду накатало.

12.01.2022 12:33
про

записывать на видео все надо, как таксисту (это просто обязательно), так и пассажиру, если не на видео, то в режиме диктофона.

12.01.2022 13:00
гость

А незачем ездить на этом говнотакси, еще и самом дорогом. Один раз пришлось вызвать. до сих пор плююсь. Есть городское такси, "Максим", ну и вести себя надо соответственно, или пешочком идите, тоже неплохо для здоровья)

12.01.2022 13:07
- гость -

12.01.2022 13:03
ек

Мы теперь с VK новости собираем.

12.01.2022 13:07
- гость -

12.01.2022 12:03
Гость
Замечаю часто среди знакомых, такси пользуются те у кого постоянно нет денег, но ехать надо обязательно на

Я тоже это заметила.

12.01.2022 13:14
- гость -

На такси подсел молодняк. Это их основной контингент. У них денег только на такси и фастфуд.)))

12.01.2022 13:56
ек

Уважаемый… не… неуважаемый АМИК, а можете суть конфликта изложить?

12.01.2022 14:03
- гость -

Трамвай рухлядь, кто на нем поедет

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