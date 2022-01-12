Житель Барнаула пожаловался на водителя "Яндекс.Такси", который плюнул в него. Свою жалобу он опубликовал в сообществе "Чёрный список Барнаул". По словам барнаульца, водитель не довёз его до места назначения, высадил, а затем ещё и плюнул.

Некоторые комментаторы выступили на стороне таксиста, заподозрив пассажира в хамском поведении.

"По всей вероятности, в такси ехала королева за 100 рублей. Если едет нормальный, адекватный пассажир, то никто не плюнет", – написала подписчица.

Ранее водитель "Яндекс.Такси" сначала избил, а после наехал на новосибирскую журналистку Алену Истомину. Прибывший таксист не дал ей сесть на переднее место, объяснив это тем, что он боится заражения коронавирусом. После мужчина попросил заплатить до поездки, однако Истомина отказалась. В результате она вышла из машины, хлопнув дверью, после чего таксист выскочил из салона, начал угрожать девушке и повалил её на землю.