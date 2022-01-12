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Новости

Треть россиян выступают за сохранение бумажного паспорта при выдаче электронного

, ИА "Амител"
За полную цифровизацию главного документа гражданина выступили всего 14%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сервис для поиска работы и подбора сотрудников SuperJob выяснил, что 38% россиян выступают за сохранение бумажного паспорта после выдачи электронного. Результаты опроса опубликовал РБК.

Большинство участников исследования заявили о необходимости сохранения бумажного паспорта. Почти треть отрицательно оценили перевод паспорта в электронный формат. За полную цифровизацию главного документа гражданина выступили всего 14%, а ещё 11% – затруднились ответить.

Напомним, электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе. Получить новую версию документа сможет любой желающий в возрасте старше 14 лет. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.

При этом при выдаче электронной версии бумажный вариант документа аннулируют.

Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 12:29
про

Треть россиян выступают за сохранение бумажного паспорта при выдаче электронного, остальные за выдачу советского паспорта.

12.01.2022 12:32
- гость -

Ну норм, чё. Удалили тебя в базе тётки какие-нибудь криворукие и ходи доказывай, что ты, это ты. А можно специально личность стереть. Как в фильмах...

12.01.2022 12:37
гость

точно так и делается-правительству РФ ДОВЕРИТСЯ ТРУДНО

12.01.2022 12:38
- гость -

12.01.2022 12:32
- гость -, вы полагаете, что если в базе, как вы сказали, "тётки какие-нибудь криворукие" удалят сведения о бумажном варианте у вас будет меньше проблем?

12.01.2022 12:46
- гость -

эту страну не победить...

12.01.2022 12:47
- гость -

12.01.2022 12:32
- гость -

а ты думаешь бумажный заберут и все что ли?)))))

электронный это пластиковая карта

12.01.2022 13:00
- гость -

Странные россияне, если в этой стране сказали будут электронные - будут, хоть там завыступайтесь.

12.01.2022 13:07
ек

Это называется прогресс. Раньше деньги были из драгметаллов. Потом перешли на ассигнации. Затем купюры. Сравнительно недавно появились пластиковые Карты. Ныне деньги - в телефоне.
Я надеюсь аналогия вам понятна?

12.01.2022 13:09
- гость -

аналогия вам понятна?
нам то да а вот люди до исторические такие упертые

12.01.2022 13:16
- гость -

что 38% россиян выступают за сохранение бумажного паспорта после выдачи электронного.

Ну откуда такие проценты. Должно быть в два раза больше.

12.01.2022 13:16
гость

люди хотят работать и жить как в Щвеции---это казахи вслух сказали.

12.01.2022 13:20
- гость -

12.01.2022 13:07
ек
Это называется прогресс. Раньше деньги были из драгметаллов.

Не факт, что прогресс, возможно это регресс. Деньги обесценились.

12.01.2022 13:21
- гость -

Останавливают тебя для проверки ночью. А у тебя телефон сел.
Как предъявить электронный паспорт?
Что-то не то придумали.
Бумага надежнее.
Ну добавьте пластиковых гибких прозрачных страниц с голограммами и другие степени защиты. Вшейте чип. Сделайте произведение искусства. И к бумаге уже электронную копию какую-нибудь

12.01.2022 13:35
ек

13:20
Согласен. А ещё кисеты жалко пропали. Какие шикарные кисеты для монет были раньше))))

12.01.2022 13:45
- гость -

12.01.2022 13:07
ек

Напоминаю недавнюю историю продвинутым, "прогрессивным" дурачкам: в сеть утекли все данные с российского сайта Госуслуг. Еще ранее были продана квартиры по поддельным эл.подписям.
Были и есть жулики, но зачем нам плодить еще эл.жуликов? Тем более, в нашем государстве с защитой данных дело обстоит очень плохо.

12.01.2022 13:49
Павсекакий

Нет доверия к цифровизаторам, вот и всё. Потому что они сначала нас обманули, потом обокрали.

12.01.2022 13:54
ек

13:45
Я не в обиде на ваши слова. Мало ли какие люди могут мне ответить) я ко всем с миром)
Просто вы сейчас выглядите как чувак с лучиной лаящийся на электрическую лампочку) вот и всё)
Прогресс, мужик)
Он неумолим)

А таким как Какий я все же советую переехать в образцы демократии. Там он сможет реализовать все свои опасения против кговагого гежима, там его не обманут.

12.01.2022 13:58
- гость -

12.01.2022 13:16
гость
люди хотят работать и жить как в Щвеции---это казахи вслух сказали.

Шведы! Учи русский и казахский!

12.01.2022 14:07
- гость -

Часть 2 "Марлезонского балета"! А как же "Универсальная электронная карта"? Кто-нибудь получил это чудо, объединяющее в себе идентификационное и платёжное средство? Судя по информации в интернете убыток компании АО «УЭК» составил более 3 млрд рублей.

12.01.2022 14:16
Евгений

Ну вместо бумаги будет пластиковая карта. Чо не так-то?

12.01.2022 14:17
- гость -

Чо не так-то?
Люди недалекие и не понимают разницу между пластиком и виртуальной информацией.

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