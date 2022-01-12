Треть россиян выступают за сохранение бумажного паспорта при выдаче электронного

Сервис для поиска работы и подбора сотрудников SuperJob выяснил, что 38% россиян выступают за сохранение бумажного паспорта после выдачи электронного. Результаты опроса опубликовал РБК.

Большинство участников исследования заявили о необходимости сохранения бумажного паспорта. Почти треть отрицательно оценили перевод паспорта в электронный формат. За полную цифровизацию главного документа гражданина выступили всего 14%, а ещё 11% – затруднились ответить.

Напомним, электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе. Получить новую версию документа сможет любой желающий в возрасте старше 14 лет. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.

При этом при выдаче электронной версии бумажный вариант документа аннулируют.