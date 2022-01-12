Сервис для поиска работы и подбора сотрудников SuperJob выяснил, что 38% россиян выступают за сохранение бумажного паспорта после выдачи электронного. Результаты опроса опубликовал РБК.
Большинство участников исследования заявили о необходимости сохранения бумажного паспорта. Почти треть отрицательно оценили перевод паспорта в электронный формат. За полную цифровизацию главного документа гражданина выступили всего 14%, а ещё 11% – затруднились ответить.
Напомним, электронные паспорта россиянам будут выдавать на добровольной основе. Получить новую версию документа сможет любой желающий в возрасте старше 14 лет. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.
При этом при выдаче электронной версии бумажный вариант документа аннулируют.
Комментарии
Треть россиян выступают за сохранение бумажного паспорта при выдаче электронного, остальные за выдачу советского паспорта.
Ну норм, чё. Удалили тебя в базе тётки какие-нибудь криворукие и ходи доказывай, что ты, это ты. А можно специально личность стереть. Как в фильмах...
точно так и делается-правительству РФ ДОВЕРИТСЯ ТРУДНО
12.01.2022 12:32
- гость -, вы полагаете, что если в базе, как вы сказали, "тётки какие-нибудь криворукие" удалят сведения о бумажном варианте у вас будет меньше проблем?
эту страну не победить...
12.01.2022 12:32
- гость -
а ты думаешь бумажный заберут и все что ли?)))))
электронный это пластиковая карта
Странные россияне, если в этой стране сказали будут электронные - будут, хоть там завыступайтесь.
Это называется прогресс. Раньше деньги были из драгметаллов. Потом перешли на ассигнации. Затем купюры. Сравнительно недавно появились пластиковые Карты. Ныне деньги - в телефоне.
Я надеюсь аналогия вам понятна?
аналогия вам понятна?
нам то да а вот люди до исторические такие упертые
что 38% россиян выступают за сохранение бумажного паспорта после выдачи электронного.
Ну откуда такие проценты. Должно быть в два раза больше.
люди хотят работать и жить как в Щвеции---это казахи вслух сказали.
12.01.2022 13:07
ек
Это называется прогресс. Раньше деньги были из драгметаллов.
Не факт, что прогресс, возможно это регресс. Деньги обесценились.
Останавливают тебя для проверки ночью. А у тебя телефон сел.
Как предъявить электронный паспорт?
Что-то не то придумали.
Бумага надежнее.
Ну добавьте пластиковых гибких прозрачных страниц с голограммами и другие степени защиты. Вшейте чип. Сделайте произведение искусства. И к бумаге уже электронную копию какую-нибудь
13:20
Согласен. А ещё кисеты жалко пропали. Какие шикарные кисеты для монет были раньше))))
12.01.2022 13:07
ек
Напоминаю недавнюю историю продвинутым, "прогрессивным" дурачкам: в сеть утекли все данные с российского сайта Госуслуг. Еще ранее были продана квартиры по поддельным эл.подписям.
Были и есть жулики, но зачем нам плодить еще эл.жуликов? Тем более, в нашем государстве с защитой данных дело обстоит очень плохо.
Нет доверия к цифровизаторам, вот и всё. Потому что они сначала нас обманули, потом обокрали.
13:45
Я не в обиде на ваши слова. Мало ли какие люди могут мне ответить) я ко всем с миром)
Просто вы сейчас выглядите как чувак с лучиной лаящийся на электрическую лампочку) вот и всё)
Прогресс, мужик)
Он неумолим)
А таким как Какий я все же советую переехать в образцы демократии. Там он сможет реализовать все свои опасения против кговагого гежима, там его не обманут.
12.01.2022 13:16
гость
люди хотят работать и жить как в Щвеции---это казахи вслух сказали.
Шведы! Учи русский и казахский!
Часть 2 "Марлезонского балета"! А как же "Универсальная электронная карта"? Кто-нибудь получил это чудо, объединяющее в себе идентификационное и платёжное средство? Судя по информации в интернете убыток компании АО «УЭК» составил более 3 млрд рублей.
Ну вместо бумаги будет пластиковая карта. Чо не так-то?
Чо не так-то?
Люди недалекие и не понимают разницу между пластиком и виртуальной информацией.