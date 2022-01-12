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Новости

Ретейлеры предложили ФАС ограничить наценку на продукты

, ИА "Амител"
Наценка не должна превышать 10% и будет действовать весь 2022 год
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Ретейлеры X5 Group, "Магнит" и "Бристоль" предложили ФАС ограничить наценку на социально значимые продовольственные товары не более чем до 10% до конца 2022 года, сообщает "Коммерсант".

В X5 уточнили, что уже с 12 января ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий во всех магазинах сети. Конкретные товары будут определять каждый месяц. "Магнит" же проконтролирует наценку примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу. Оба ретейлера готовы удерживать уровень наценки в течение 2022 года.

Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в 2021 году средняя надбавка на указанные товары в сетях не превышала 15-16%. При этом ФАС по-прежнему каждую неделю находит завышение цен, в том числе на социально значимые товары, поэтому ведомство предложило ретейлерам проработать механизмы "ответственного ценообразования".

Ранее сообщалось, что цены на продукты в мире за год выросли почти на 30%

Цены на продукты в мире за год выросли почти на 30%

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 12:45
- гость -

Марийку проверьте у них наценка на молочку минимум 60% литр молока уже по 80 р выставляют

12.01.2022 12:46
- гость -

Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в 2021 году средняя надбавка на указанные товары в сетях не превышала 15-16%.

правда?? а как масло подсолнечное подорожало на 60% ??

12.01.2022 12:47
- гость -

минпром торг тоже наценку по среднему считает???

12.01.2022 12:53
ПЕТР

Удивительные дела, однако! Государство в виде ФАС "никак не может" ничего сделать по стабилизаzии, поэтому торгаши решила сами уже сдаться! А по причине того, что видно продажи всё падают и падают (население то живёт "всё лучше и лучше"!) Бояться совсем потерять достаточный уровень "кормовой базы". Интересно ФАс согласиться? Это же снижение перечислений НДС в бюджет! А это около 10 % бюджета...

12.01.2022 13:08
ек

12:45
А Логовское молоко и по сотне там выставлено за бутылку)

12.01.2022 13:27
- гость -

12.01.2022 12:53
ПЕТР
Удивительные дела, однако! Государство в виде ФАС "никак не может" ничего сделать по стабилизаzии, поэтому торгаши решила сами уже сдаться!

Это действительно удивительно. Может ошибка в тексте, а может им за это что-то предложили. Но можете не сомневаться они свое возьмут в убыток бизнес работать не будет.

12.01.2022 13:31
- гость -

12.01.2022 12:46
- гость -
Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в 2021 году средняя надбавка на указанные товары в сетях не превышала 15-16%.

правда?? а как масло подсолнечное подорожало на 60% ??

Вот какая связь? Подаражание и надбавка? Объясните пожалуйста.

12.01.2022 13:42
Колхоз

Так и направить пару указов президенту на рассмотрение о реструктуризации госдолга и внешней политики в отношении лиц нетрадиционной оринтации

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