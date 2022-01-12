Ретейлеры предложили ФАС ограничить наценку на продукты

Ретейлеры X5 Group, "Магнит" и "Бристоль" предложили ФАС ограничить наценку на социально значимые продовольственные товары не более чем до 10% до конца 2022 года, сообщает "Коммерсант".

В X5 уточнили, что уже с 12 января ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий во всех магазинах сети. Конкретные товары будут определять каждый месяц. "Магнит" же проконтролирует наценку примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу. Оба ретейлера готовы удерживать уровень наценки в течение 2022 года.

Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в 2021 году средняя надбавка на указанные товары в сетях не превышала 15-16%. При этом ФАС по-прежнему каждую неделю находит завышение цен, в том числе на социально значимые товары, поэтому ведомство предложило ретейлерам проработать механизмы "ответственного ценообразования".

Ранее сообщалось, что цены на продукты в мире за год выросли почти на 30%.