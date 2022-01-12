Убийцы лошадей в Петропавловском районе должны быть строго наказаны, заявил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Депутат назвал кощунственным массовый расстрел лошадей. Парламентарий отметил, что подобный случай в крае произошёл впервые.

"Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личного конфликта пострадали ни в чём не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун с маленькими жеребятами", – сказал Серов.

По словам депутата, он уже обсуждал происшествие с администрацией района, региональным Минсельхозом и многими фермерами. Депутаты будут следить за ходом расследования, которое находится на особом контроле у руководства краевого главка МВД.

"Пострадавший фермер Николай Дроков много лет занимается животноводством, это огромная потеря для него, не столько финансовая, сколько моральная утрата, которую понесли и все мы – жители края", – заявил председатель комитета.

Напомним, неизвестные расстреляли 53 лошадей с жеребятами между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся. Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела под сердце.