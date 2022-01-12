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Новости

Депутат АКЗС призвал строго наказать убийц лошадей в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Сергей Серов заявил, что преступники действовали из мести и убили невинных животных из-за личного конфликта
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Убийцы лошадей в Петропавловском районе должны быть строго наказаны, заявил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. 

Депутат назвал кощунственным массовый расстрел лошадей. Парламентарий отметил, что подобный случай в крае произошёл впервые.

"Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личного конфликта пострадали ни в чём не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун с маленькими жеребятами", – сказал Серов.

По словам депутата, он уже обсуждал происшествие с администрацией района, региональным Минсельхозом и многими фермерами. Депутаты будут следить за ходом расследования, которое находится на особом контроле у руководства краевого главка МВД.

"Пострадавший фермер Николай Дроков много лет занимается животноводством, это огромная потеря для него, не столько финансовая, сколько моральная утрата, которую понесли и все мы – жители края", – заявил председатель комитета.

Напомним, неизвестные расстреляли 53 лошадей с жеребятами между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся. Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела под сердце. 

"Так даже фашисты не поступали". Неизвестные расстреляли 53 лошади в Алтайском крае

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 12:30
- гость -

Найдите.

12.01.2022 12:44
- гость -

поймайте эту сволочь

12.01.2022 12:47
- гость -

расстрелять гадов

12.01.2022 12:54
- гость -

Ужас. Это уже не люди.

12.01.2022 12:56
Гость

Высшую меру только за это

12.01.2022 12:59
- гость -

Звериный оскал капитализма.

12.01.2022 13:01
- гость -

12.01.2022 12:59
- гость -

Феодализма. КП написала, что это там не первый случай.

12.01.2022 13:11
ек

Случай и впрямь вопиющий. Ментам здесь следует хоть землю носом рыть, но найти убийцу.

12.01.2022 13:18
гость

твари бездушные

12.01.2022 13:24
- гость -

Было дело в матери всех демократий-сша бледнолицые расстреливали стада бизонов краснокожих.Вот и нас эта демократия коснулась.

12.01.2022 13:37
- гость -

12.01.2022 13:24
- гость -
бледнолицые расстреливали стада бизонов

Сейчас в США мустангов выводят таким же образом.

12.01.2022 14:32
- гость -

Посмотрим кто там рыть будет. Семь голов и раньше у этого фермера убивали, заявлял и что.

12.01.2022 14:37
- гость -

Всё нарезное оружие проверяется. Изъятые пули должны указать на владельцев стволов. Какая то непонятка с этим убийством.

12.01.2022 14:39
- гость -

Расстреливать лошадей конечно нехорошо,ужас прямо скажу ужасный, то ли дело привести на бойню, и ножом хрясь по шее... Или казахам продать и везти их в камазе вёрст 500 по зиме например, чтоб сожрать вместе с кишками. Тьфу.

12.01.2022 14:47
- гость -

Видать озимую лошадки кушали

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