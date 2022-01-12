Убийцы лошадей в Петропавловском районе должны быть строго наказаны, заявил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.
Депутат назвал кощунственным массовый расстрел лошадей. Парламентарий отметил, что подобный случай в крае произошёл впервые.
"Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личного конфликта пострадали ни в чём не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун с маленькими жеребятами", – сказал Серов.
По словам депутата, он уже обсуждал происшествие с администрацией района, региональным Минсельхозом и многими фермерами. Депутаты будут следить за ходом расследования, которое находится на особом контроле у руководства краевого главка МВД.
"Пострадавший фермер Николай Дроков много лет занимается животноводством, это огромная потеря для него, не столько финансовая, сколько моральная утрата, которую понесли и все мы – жители края", – заявил председатель комитета.
Напомним, неизвестные расстреляли 53 лошадей с жеребятами между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся. Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела под сердце.
Комментарии
Найдите.
поймайте эту сволочь
расстрелять гадов
Ужас. Это уже не люди.
Высшую меру только за это
Звериный оскал капитализма.
12.01.2022 12:59
- гость -
Феодализма. КП написала, что это там не первый случай.
Случай и впрямь вопиющий. Ментам здесь следует хоть землю носом рыть, но найти убийцу.
твари бездушные
Было дело в матери всех демократий-сша бледнолицые расстреливали стада бизонов краснокожих.Вот и нас эта демократия коснулась.
12.01.2022 13:24
- гость -
бледнолицые расстреливали стада бизонов
Сейчас в США мустангов выводят таким же образом.
Посмотрим кто там рыть будет. Семь голов и раньше у этого фермера убивали, заявлял и что.
Всё нарезное оружие проверяется. Изъятые пули должны указать на владельцев стволов. Какая то непонятка с этим убийством.
Расстреливать лошадей конечно нехорошо,ужас прямо скажу ужасный, то ли дело привести на бойню, и ножом хрясь по шее... Или казахам продать и везти их в камазе вёрст 500 по зиме например, чтоб сожрать вместе с кишками. Тьфу.
Видать озимую лошадки кушали