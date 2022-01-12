Половина жителей Алтайского края испытывают стресс на работе после новогодних каникул, следует из опроса сервиса "Зарплата.ру" (результаты исследования есть в распоряжении amic.ru). 53% жителей Алтайского края тяжело входят в рабочий ритм и испытывают стресс.

Наиболее тяжело настраиваются на работу в начале года после длительного отдыха респонденты 35-44 лет. Главными причинами стресса из-за начала нового рабочего года респонденты назвали: большое количество задач, которые необходимо выполнить за сравнительно короткий период, – 40%; изменение режима времени – 23%; подготовка отчётности – 12%; нехватка сна – 7%; рабочие планёрки – 5%; нежелание встречаться с коллегами, руководством – 3%.

Жители региона борются со стрессом при помощи регулирования графика сна – 35%, спортивных активностей – 19%, встреч с друзьями – 15%, прогулок на свежем воздухе – 14%, размеренного погружения в рабочий процесс – 8%, нескольких дней отпуска в первую неделю после каникул – 3%.

Участники опроса отметили, что в первые дни важно навести порядок на своём рабочем месте, разобрать почту, составить план действий, выполнять сложные дела поэтапно, делать перерывы между выполнением задач и не задерживаться на работе.

Ранее сообщалось, что 33% российских компаний планируют увеличить зарплаты своим работникам в 2022 году. В среднем они хотят поднять доходы сотрудников на 11%.