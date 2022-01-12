Когда в Алтайском крае появилась прокуратура и где находилось первое здание ведомства

С 1996 года в стране ежегодно отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. К празднику, 12 января, пресс-служба городской мэрии рассказала, когда в Алтайском крае появилась прокуратура.

На основании приказа генерального прокурора СССР № 1020 от 14 сентября 1937 года "Об организации областных, краевых прокуратур" в связи с разукрупнением Западно-Сибирского края и, соответственно, организацией Алтайского края, была образована прокуратура Алтайского края. В том же году созданы и две старейшие прокуратуры города Барнаула – Октябрьского и Центрального районов.

Первичные документы, касающиеся деятельности прокуратуры Центрального района г. Барнаула, в настоящее время не сохранились. Одним из наиболее ранних архивных документов является акт по материалам проверки прокуратуры Центрального района, составленный прокуратурой Алтайского края в декабре 1946 года. На тот период времени штат прокуратуры района состоял из 11 сотрудников: прокурора, трех помощников прокурора, трех следователей, секретаря, машинистки, курьера и уборщицы.

Первое здание, в котором размещалась прокуратура района, сохранилось до настоящего времени – это магазин "1000 мелочей" на улице Мало-Тобольской, 28, в г. Барнауле.

Самым ранним документом, свидетельствующим о руководителе прокуратуры Центрального района, является приказ № 1 от 3 января 1940 года, в соответствии с которым распределение кредитами на 1940 год прокуратуры Центрального района возложено на товарища Береснева Ивана Алексеевича.

Благодаря огромной исследовательской работе, проделанной помощниками прокурора Центрального района г. Барнаула в 2006 году, в канун 70-й годовщины создания районной прокуратуры установлены имена всех прокуроров района: Береснев Иван Алексеевич, Мельников Матвей Андреевич, Горбенко Иван Ананьевич, Одинцов Виктор Михайлович, Будылин Николай Васильевич, Белякин Павел Васильевич, Рзянин Тихон Андреевич, Букреев Анатолий Сергеевич, Дворников Александр Степанович, Ковалёв Анатолий Михайлович, Шарипов Рустам Рустамович, Госсен Пётр Яковлевич.