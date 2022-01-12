Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что американцев скоро начнут массово эвакуировать в Сибирь. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
"Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население, в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США", – написал Жириновский.
По его мнению, Соединённые Штаты Америки ждёт распад, который случился с СССР.
Жириновский предположил, что Америка попросит Россию разместить несколько миллионов человек "где-нибудь в Сибири".
Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину и страны Запада в новогоднюю ночь. По его словам, он самолично нанёс бы удар, будь он президентом.
Комментарии
Совсем шизанулся престарелый клоун
Дедушко совсем скурился...
Думаю Сибирью и русскими медведями пиндосов запугали так что они скорее выберут смерть.
К нам в Сибирь не поедет амер, поедет к Вам в Москву.
Почему печатают бред больного!
Слушаю эту хрень со времён СССР. Думаю, пришло время России.
Наш Эрик Картман!
Шойгу ведь раньше сказал строить города в Сибири, вот и заполним их американцами. А если не построим города, то придется потеснится и прописать у себя 5-6 американцев, но это не всем сибирякам может понравиться.
Блин, с ошибками написал...
Пусть все едут на свою историческую родину. Из России там немного.
Или может чернявеньких вернуть в Африку?
Всего 25 лет назад быть милиционером было так же почётно как и хирургом, а что сегодня?
он скоро Кличко переплюнет по мыслям. пора на упокой
Жириновского шваброй заставили это говорить.
12.01.2022 15:12
- гость -
он скоро Кличко переплюнет по мыслям. пора на упокой
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Один мудрый абхазский писатель, Фазиль Искандер, в одной из своих книг в уста главного героя вложил слова: "Смеясь над глупцом, никогда не забывай, что в шашки он играет лучше тебя"... Это я к тому, что и Кличко, и Жириновский- миллиардеры, видать, им их фьюжн в голове помогает в жизни
Не нужны они нам в Сибири, уже свои д..билы появляются, берите их к себе в Москву.
Вот зачем американцев предупредил? Теперь, конечно, США не распадутся. Терпения не хватило дождаться, славы предсказателя захотелось. Теперь ого-го, как Америка укрепится и, кстати, доллар тоже.
Да ничего с Америкой не случится. За исключением, естественно, ядерной войны, которая возможна с вероятностью в 50% - либо будет, либо не будет)
Никто никуда не поедет. Им и там хорошо, и белым, и небелым.
Кстати, заметьте, несмотря на все БЛМы и МиТу, в Штатах по-прежнему в сервисе - только цветное население. Таксисты, уборщики, официанты.
И такая же ровно фигня происходит и у нас. В Барнауле это не особо заметно - народа мало, край бедный, с деньгами здесь плохо. Но в соседнем Новосибирске уже так же. В Москве такое вообще давно.
ВВЖ пора на пенсию. Прежняя экспрессия уже ушла.
В америке вертолетные деньги печатают триллионами и населению раздают.
Они работать отвыкли от слова совсем, зачем они нам в Сибири.
Да и мировоззрение у них гадкое, они ведь и впрям считают что демократию этим несут миру.
ВВЖ пора на пенсию
а на пенсии по-другому будет говорить?
15:41 - гость - "В америке вертолетные деньги печатают триллионами и населению раздают. Они работать отвыкли от слова совсем, зачем они нам в Сибири?"
А мы им тоже печатать доллары будем
Клоун уже старый стал и не смешной. Другой нужен...
Когда уже госдуму переведут на общественные начала. Рехнулись от безделья и денег .
США - это единственная страна из "двадцатки", которая не подписывает Конвенцию об обеспечении международной информационной безопасности, а также договор о контроле за соблюдением международной конвенции по биобезопасности.
Сергей Глазьев рассказал, как в Китае посетил центр наблюдения за кибератаками. Там на электронной карте было показано, какие кибератаки против КНР происходят в мире в режиме реального времени. И 90% из них шли из одного места - Агентства национальной безопасности США.(с)
он же кажется раз 6 или 8 вакцинировался уже, так чего вы от него хотите