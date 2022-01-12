Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что американцев скоро начнут массово эвакуировать в Сибирь. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население, в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США", – написал Жириновский.

По его мнению, Соединённые Штаты Америки ждёт распад, который случился с СССР.

Жириновский предположил, что Америка попросит Россию разместить несколько миллионов человек "где-нибудь в Сибири".

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину и страны Запада в новогоднюю ночь. По его словам, он самолично нанёс бы удар, будь он президентом.