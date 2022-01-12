12-летний школьник из Бийска покурил вейп и умер

12-летний школьник из Бийска умер после курения вейпа, сообщает "Бийский рабочий". По той же причине в больницу попали его сестра и знакомая, обе несовершеннолетние. Одна из них находится в коме.

Сестра с младшим братом пошли в гости к подруге с ночёвкой и нашли в квартире вейп. Сразу после курения подросткам стало плохо, и они попали в больницу. Информацию подтвердили в региональном Следственном комитете.

Ранее в Новосибирске дети разлеглись у Вечного огня и курили вейп – ими заинтересовался Следственный комитет. На кадрах один из школьников развалился прямо в чаше, другой сидел рядом и курил вейп, а третий кидал в огонь мелочь.