12-летний школьник из Бийска покурил вейп и умер

12-летний школьник из Бийска умер после курения вейпа, сообщает "Бийский рабочий". По той же причине в больницу попали его сестра и знакомая, обе несовершеннолетние. Одна из них находится в коме.
Сестра с младшим братом пошли в гости к подруге с ночёвкой и нашли в квартире вейп. Сразу после курения подросткам стало плохо, и они попали в больницу. Информацию подтвердили в региональном Следственном комитете.
Ранее в Новосибирске дети разлеглись у Вечного огня и курили вейп – ими заинтересовался Следственный комитет. На кадрах один из школьников развалился прямо в чаше, другой сидел рядом и курил вейп, а третий кидал в огонь мелочь.
Комментарии
Вскрытие покажет от вейпа ли умерли
в 18-19 году еще была инфа, что в америке дети курят вейп и мрут после массово.
Тащат в рот всякую гадость. Ну не могу я понять приколов ни в сибаретах, ни в кальянах, ни в вэйпах, ни в айкосах. Соска и соска.
Сестра с младшим братом пошли в гости к подруге с ночёвкой и нашли в квартире вейп. Сразу после курения подросткам стало плохо, и они попали в больницу.
Кто то еще был? Как можно сразу попасть в больницу. Покурили и раззз - попали -в -больницу?
Или так корры пишут?
да очередной вброс как и про паленку так и про вейп. проплаченная антиреклама табачными конторами. бред полнейший. Уверен , что небыло никакого мальчика. А если и был, то смерть вообще от другой причины настала.
В 12 лет нефиг шляться с ночевками .
покурили бы сигареты, остались бы живы, так?