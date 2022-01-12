Среда, 12 Январь, 19:11

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,53
€ 84,67
-14°


10702150 +17946
Обь
-13см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Протесты в КазахстанеИтоги года-2021Новый год-2022
Новости

В Нижегородской области мужчина застрелил депутата. Возможно, из-за любовного треугольника

, ИА "Амител"
Политику Валентину Розину удалось добраться до больницы с огнестрельным ранением печени, но спасти его не смогли
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

39-летний мужчина застрелил депутата Ковернинского муниципального округа в Нижегородской области, сообщает SHOT. Политику Валентину Розину удалось добраться до больницы с огнестрельным ранением печени, но спасти его не смогли.

Предварительно, депутата убил ранее судимый Сергей Смирнов, на которого зарегистрированы три единицы оружия. Сейчас его разыскивают, введён план "Перехват". Полиции удалось найти сожительницу Смирнова. Она рассказала, что на машине отвезла мужчину в сторону леса и высадила.

Известно, что Смирнов работал бригадиром в фирме Розина – политик был директором ООО "Русский лес", занимающегося продажей стройматериалов. У них давно происходили конфликты, депутат даже планировал уволить сотрудника.  

Некоторое время назад Смирнов бросил жену с детьми и ушёл к бухгалтерше, с которой познакомился на работе. Она в нетрезвом состоянии спасала возлюбленного от полицейских после убийства, увезя его в лес. Полиция рассматривает версию ревности: бригадир мог приревновать новую сожительницу к Розину.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 16:31
- гость -

минус один. Ну хоть одна положительна яновость.

12.01.2022 16:57
- гость -

12.01.2022 16:31
- гость -
депутат муниципального округа это типа член райсовета при совке.

12.01.2022 16:59
- гость -

Депутат-директор так можно?

12.01.2022 17:08
- гость -

"бухгалтерша"....это пять

12.01.2022 17:32
- гость -

Санта-Барбара Ковернинского муниципального округа

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
19:07
Театр кукол или гончарный круг: чем занять детей на выходных 0
18:50
Бывший главврач ликвидированной горбольницы № 11 Андрей Коломиец стал проректором в АГМУ 0
18:19
Голикова назвала число заболевших "омикроном" в России 0
17:56
Отстреливали методично. Названы возможные мотивы расстрела лошадей в Алтайском крае 0
17:35
Динамика заболевших коронавирусом в России снова ухудшилась 1
17:17
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в Бийске из-за вейпа 0
17:03
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции 5
16:52
В Туле мужчина на внедорожнике специально перекрыл дорогу скорой с пациентом 5
16:36
Алтайские каналы и радиостанции из-за профилактики будут работать с перерывами 17 января 1
16:21
В Нижегородской области мужчина застрелил депутата. Возможно, из-за любовного треугольника 5
16:06
В Барнауле подросток в новогодние праздники обчистил шесть автоматов с игрушками 4
15:54
Почти все школы в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании 3
15:39
"Лишь бы не как Украина": как протесты в Казахстане скажутся на экономике Алтайского края 14
15:20
12-летний школьник из Бийска покурил вейп и умер 7
15:04
Губернатор Томенко ликвидировал главный турцентр Алтайского края 6
14:51
Муниципалитеты Алтайского края сами решат, проводить ли крещенские купания 0
14:37
Водитель внедорожника признал вину в гибели фельдшера скорой в Алтайском крае 0
14:21
Жириновский заявил, что американцев будут эвакуировать в Сибирь, а США ждёт распад 25
14:11
Деградация и отток населения. Алтайские эсеры раскритиковали очередную реформу МСУ 8
13:54
Когда в Алтайском крае появилась прокуратура и где находилось первое здание ведомства 5
13:44
Менее 300 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки 9
13:21
Прокуратура хочет отправить главу Тальменского района в отставку 2
13:09
Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании 2
12:57
Половина жителей Алтайского края испытывают стресс на работе после новогодних каникул 5
12:42
Ретейлеры предложили ФАС ограничить наценку на продукты 9
12:26
Депутат АКЗС призвал строго наказать убийц лошадей в Алтайском крае 26
12:15
Треть россиян выступают за сохранение бумажного паспорта при выдаче электронного 31
11:59
Житель Барнаула рассказал о таксисте, который плюнул в него и не довёз до места 18
11:43
"Надо заходить в проект": власти Бийска намерены построить новый мост к 2035 году 2
11:27
Мэрия Барнаула может изъять у девелопера недостроенный многоквартирный дом 2
11:10
Барнаулец рассказал, как ему удалось сбежать из плена на складе в Санкт-Петербурге 12
10:58
"Алтай-Арена": в Барнауле могут построить спортивный дворец за миллиард рублей 22
10:46
Церемония вручения "Оскара" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим 1
10:26
В барнаульской многоэтажке с аварийной крышей не смогут экстренно провести капремонт 20
10:11
Технопарк для производства БАДов начнут строить в Бийске в феврале 7
09:57
Россиян предупредили о том, что мошенники стали использовать голосовых роботов 12
09:45
Барнаульские врачи уникальным способом спасли жизнь пациенту с опухолью 5
09:23
Экономист рассказала о том, как формируется трудовой стаж 9
09:09
Попова заявила, что число заражений коронавирусом в сутки может превысить 100 тысяч 13
08:47
Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский 20
08:25
Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2022 году? 4
08:03
Очевидцы: барнаульский торговый центр эвакуировали из-за сообщения о минировании 7
07:52
Старшего инспектора ФСИН в Барнауле подозревают в крупной взятке 6
07:37
Когда детскую вакцину от COVID-19 привезут на Алтай и как будут прививать подростков? 5
07:21
На краю света: зимний Барнаул, окутанный туманом 2
07:03
Пляж рядом с гребным каналом в Барнауле обустроят в 2022 году за 66 миллионов рублей 35
06:47
Пусть меньше всякой нечисти вокруг. Поздравления с Днём работника прокуратуры 28
06:34
Эксперт заявил о возможном вреде для иммунитета из-за частой ревакцинации от COVID 33
06:23
Когда Крещение Господне в 2022 году и как его правильно отметить? 4
06:03
До -16 градусов и южный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 января 0

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.