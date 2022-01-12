39-летний мужчина застрелил депутата Ковернинского муниципального округа в Нижегородской области, сообщает SHOT. Политику Валентину Розину удалось добраться до больницы с огнестрельным ранением печени, но спасти его не смогли.

Предварительно, депутата убил ранее судимый Сергей Смирнов, на которого зарегистрированы три единицы оружия. Сейчас его разыскивают, введён план "Перехват". Полиции удалось найти сожительницу Смирнова. Она рассказала, что на машине отвезла мужчину в сторону леса и высадила.

Известно, что Смирнов работал бригадиром в фирме Розина – политик был директором ООО "Русский лес", занимающегося продажей стройматериалов. У них давно происходили конфликты, депутат даже планировал уволить сотрудника.

Некоторое время назад Смирнов бросил жену с детьми и ушёл к бухгалтерше, с которой познакомился на работе. Она в нетрезвом состоянии спасала возлюбленного от полицейских после убийства, увезя его в лес. Полиция рассматривает версию ревности: бригадир мог приревновать новую сожительницу к Розину.