За последние сутки в России выявили 17 946 новых инфицированных коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это более чем на 400 случаев больше, чем днём ранее, когда подтвердили 17 525 случаев.

Теперь общее количество инфицированных за всё время с начала пандемии составляет 10 702 150 человек.

Кроме того, за сутки в стране умерло 745 пациентов с диагнозом COVID-19, за весь период зарегистрировано 318 432 летальных исхода. Выздоровели 9 758 364 человека, в том числе 26 346 за последний день.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за минувшие 24 часа выявлено в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Московской области (1238). В Алтайском крае зарегистрировали 287 новых случаев.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вирусологи ожидают значительного подъёма заболеваемости коронавирусом в России в конце января – начале февраля. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев.