Голикова назвала число заболевших "омикроном" в России

С начала распространения "омикрона" в России выявили 698 случаев заражения новым штаммом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Большинство из них приходится на Московский регион. По мнению Голиковой, столице придётся первой принять на себя серьёзный удар нового штамма.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вирусологи ожидают значительный подъём заболеваемости коронавирусом в России в конце января – начале февраля. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев.