Росавиация дала денег на субсидирование рейса из Барнаула в Новосибирск

В аэропорту Толмачёво обновили список субсидированных авиамаршрутов из Новосибирска на 2022 год. В этом году полететь по билетам меньшей стоимости можно в 26 городов, в том числе и в Барнаул.

Как сообщают в самом аэропорте, выполнять полёты по направлению планирует авиакомпания S7 Airlines. В 2021 году на субсидирование рейсов из федерального бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Лайнеры были заполнены в среднем на 80%. В 2022-м останутся рейсы из Барнаула до Казани, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска. На эти цели из бюджета выделят около 100 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что барнаульский аэропорт могут начать реконструировать в 2022 году. Перед этим власти Алтайского края передадут контрольный пакет акций авиапредприятия компании "Новапорт". Для этого специально проведут допэмиссию акций, которые выкупит инвестор. В результате доля Алтайского края уменьшится с 52% до 25% +1 акция, а контрольный пакет будет у "Новапорта". Для того чтобы оформить сделку, провели оценку имущественного комплекса АО "Авиапредприятие "Алтай". Оказалось, что из-за снижения пассажиропотока за два года стоимость компании с 780 миллионов рублей упала до 580 миллионов.