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21 модель авто исчезла с российского рынка за год

, ИА "Амител"
С рынка пропали в том числе, японские, американские и немецкие автомобили
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

21 модель покинула российский авторынок за 2021 год, сообщает портал "Цена Авто". Среди них оказались японские, американские и немецкие автомобили.

В частности, в России перестали продавать следующие авто:

  • январь – X-Class от Mercedes-Benz;
  • февраль – Zotye T600 и Coupa от Zotye;
  • март – Amarok от Volkswage;
  • апрель – Jaguar XE и Pacifica (единственная модель Chrysler в России);
  • май – H5 от Haval;
  • июль – Infiniti распродал последние Q50 и купе Q60, об отмене поставок которых сообщил ещё в конце 2020 года;
  • август – легковые автомобили Foton и внедорожник Sauvana;
  • октябрь – Jeep Renegade;
  • ноябрь – Honda Pilot.

Ранее сообщалось, что отечественная Lada Largus подорожала на авторынке России больше остальных моделей. С ноября 2020 по ноябрь 2021 года средний ценник на автомобиль взлетел на 21,9%, до 928 тысяч рублей. 

Назван самый подорожавший в России автомобиль

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

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