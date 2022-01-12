21 модель покинула российский авторынок за 2021 год, сообщает портал "Цена Авто". Среди них оказались японские, американские и немецкие автомобили.
В частности, в России перестали продавать следующие авто:
- январь – X-Class от Mercedes-Benz;
- февраль – Zotye T600 и Coupa от Zotye;
- март – Amarok от Volkswage;
- апрель – Jaguar XE и Pacifica (единственная модель Chrysler в России);
- май – H5 от Haval;
- июль – Infiniti распродал последние Q50 и купе Q60, об отмене поставок которых сообщил ещё в конце 2020 года;
- август – легковые автомобили Foton и внедорожник Sauvana;
- октябрь – Jeep Renegade;
- ноябрь – Honda Pilot.
Ранее сообщалось, что отечественная Lada Largus подорожала на авторынке России больше остальных моделей. С ноября 2020 по ноябрь 2021 года средний ценник на автомобиль взлетел на 21,9%, до 928 тысяч рублей.
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