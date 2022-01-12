21 модель покинула российский авторынок за 2021 год, сообщает портал "Цена Авто". Среди них оказались японские, американские и немецкие автомобили.

В частности, в России перестали продавать следующие авто:

январь – X-Class от Mercedes-Benz;

февраль – Zotye T600 и Coupa от Zotye;

март – Amarok от Volkswage;

апрель – Jaguar XE и Pacifica (единственная модель Chrysler в России);

май – H5 от Haval;

июль – Infiniti распродал последние Q50 и купе Q60, об отмене поставок которых сообщил ещё в конце 2020 года;

август – легковые автомобили Foton и внедорожник Sauvana;

октябрь – Jeep Renegade;

ноябрь – Honda Pilot.

Ранее сообщалось, что отечественная Lada Largus подорожала на авторынке России больше остальных моделей. С ноября 2020 по ноябрь 2021 года средний ценник на автомобиль взлетел на 21,9%, до 928 тысяч рублей.