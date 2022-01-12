Фотомодель Светлана Алексеева рассказала о том, как в восемь лет её вовлекли в детскую проституцию, сеть которой раскинулась по Комсомольску-на-Амуре в 2000-х годах. Об этом пишет Baza.

По словам Алексеевой, в детстве она осталась без отца, при этом её сильно избивала пьющая мать. Алексеева в результате несчастного случая пострадала от огня, получив ожоги 45% поверхности тела. Девочке приходилось спать на улице и голодать, пока она не подружилась с 13-летней соседкой, которая зарабатывала деньги на сексе с педофилами.

Модель упомянула четырёх мужчин. Они находили детей в соцсетях и платили им 200-500 рублей за встречу. Рассказ о системе детской проституции изданию подтвердили ещё две местные жительницы, которым также пришлось заниматься этим из-за нищеты.

Ранее барнаулец получил 13,6 года колонии за совращение двух девочек, не достигших 14 лет.