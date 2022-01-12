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Театр кукол или гончарный круг: чем занять детей на выходных

, ИА "Амител"
В январе так хочется продлить ощущение праздника - рассказываем, где это можно сделать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Маленькие дети не дают заскучать ни днем, ни ночью. Им постоянно нужны развлечения и насыщенный досуг: это помогает им развиваться и познавать мир, а также дает возможность выпустить на волю их нескончаемую энергию.

К счастью, в современном мире найти найти подходящее мероприятие, чтобы занять ребенка можно без особых усилий. Даже если новогодние каникулы закончились, это не значит, что об интересном времяпрепровождении можно забыть. Актуальная афиша развлечений для детей поможет вам определиться с выходными.

Праздники продолжаются

Итак, чем же заняться с детьми на январских выходных:

Идем в театр. Весь январь культурные заведения приглашают маленьких посетителей посетить различные представления и очутиться в сказке. Например, в программе Театра юного зрителя, “Жас Сахна” и Театра кукол Алматы представлены классические рождественские произведения великих авторов-сказочников. Вашим детям наверняка понравятся приключения Золушки, Дюймовочки, Буратино, Щелкунчика и других персонажей излюбленных детских книг и мультфильмов.

Лепим и жжем. Для тех, кто уже видел все постановки и не один раз, открыты двери творческой Академии “Яблоко”. Там вы сможете попробовать себя в качестве гончара: вылепите собственные глиняные изделия с помощью специального круга под руководством опытных наставников. Кроме того, там же можно посетить еще и урок керамики. Все изделия достаются авторам. При желании можно записаться еще и на покрытие глазурью и покраску.

Кроме того, вы можете посетить кино, зоопарк, цирк, лазертаг, зеркальный лабиринт, боулинг, а также всевозможные мастер-классы — выбирайте, что больше по душе вашему ребенку.

Билеты в одном месте 

Все эти мероприятия можно удобно оплатить онлайн на сайте ticketon.kz. Вам не придется долго штудировать поисковики, чтобы найти официальные сайты вышеперечисленных площадок и покупать каждый билет по отдельности. Теперь всё это — на одной странице с удобной навигацией и даже выходом в соцсети, если это необходимо.

Также на "Тикетоне" можно найти массу идей для взрослого отдыха: кино, театры, музеи, горнолыжные трассы, мастер-классы, спортивные мероприятия и многое другое. Все это доступно на ticketon.kz для покупки и оплаты. Переходите на сайт и выбирайте занятие по душе.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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