В Госдуме допустили новый локдаун из-за "омикрон"-штамма COVID

Полный локдаун возможен в том случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек – это пик для системы здравоохранения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала "Россия 24".

"Если мы вернёмся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, – это пик, который наша система здравоохранения <...> примерно на это количество каждодневно рассчитано", – ответил Хубезов на вопрос журналистов, отметив, что если заболевших будет в разы больше – локдаун не исключён.

Вместе с тем парламентарий считает, что жёстких мер в новую волну не будет.

Напомним, с начала распространения "омикрона" в России выявили 698 случаев заражения новым штаммом коронавируса. Большинство из них приходится на Московский регион. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, столице придётся первой принять на себя серьёзный удар нового штамма.