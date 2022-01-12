Требования к продаже вейпов должны быть такими же, как к продаже табака. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Некоторое время уже работаю над законопроектом, чтобы запретить продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Требования к продаже вейпов должны быть такие же, как к продаже табака. Данный законопроект мы сейчас разрабатываем", – заявил он.

Напомним, бийский отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") после гибели 12-летнего мальчика, который покурил вейп.

По данным следователей, днём 10 января 2022 года в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди решили покурить через электронное устройство, вследствие чего у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушек госпитализировали, мальчика спасти не удалось.