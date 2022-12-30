8 новогодних книг, которые читаются на одном дыхании и помогают создать ощущение волшебства
Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, почитайте эти книги
30 декабря 2022, 08:17, Антон Дегтярев
В трудный 2022 год сложно создать себе новогоднее настроение — из-за негативной информационной повестки ощущения праздника у многих людей нет. Однако подарить его себе все-таки можно — помогут наряженная елка, фильмы и, конечно, хорошие книги. Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, amic.ru подготовил подборку небольших классических произведений, которые можно прочитать за вечер на одном дыхании и зарядиться волшебством.
Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в прозе»
«Рождественская песнь в прозе» английского писателя Чарлза Диккенса — классика так называемого «святочного рассказа». Это сказка про злого, сварливого скрягу Эбинизера Скруджа. Он не понимает радости, которую люди испытывают по поводу рождества.
Однажды в вечер сочельника к нему приходит дух покойного компаньона Джейкоба Марли, умершего в сочельник семь лет назад. Призрак говорит, что был наказан после смерти, и предупреждает о явлении к Скруджу трех духов. Они покажут Скруджу его прошлое, настоящее и будущее и помогут старику исправиться.
«Рождественская песнь в прозе» — одно из главных рождественских произведений в мире. Поэтому если не знакомы с этим культовым произведением — срочно исправляйтесь.
Эрнст Гофман «Щелкунчик и мышиный король»
«Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Гофмана — еще одна признанная классика, которая поможет появиться новогоднему настроению.
По сюжету девочка Мари получает в подарок от крестного Дроссельмайера куклу Щелкунчика, который оказывается заколдованным племянником Дроссельмайера. Чтобы Щелкунчик вернул прежний облик, ему нужно победить Мышиного короля и добиться любви прекрасной дамы.
Аркадий Гайдар «Чук и Гек»
Самое новогоднее произведение родом из СССР — это, пожалуй, «Чук и Гек» Аркадия Гайдара.
«Чук и Гек» — добрая история о двух братьях, которые вместе с мамой отправляются на север к отцу. Но он их не встречает на станции. Мальчики с мамой решают добраться до места его жилья самостоятельно.
Когда они приезжают к отцу, оказывается, что он ушел в тайгу. Семья ждет его и готовится к Новому году. «Чук и Гек» наверняка понравится тем, кто считает праздник семейным и любит отмечать его в кругу самых близких. Кстати, в кинотеатрах уже вышел фильм по этому рассказу.
«Санта-Хрякус» Терри Пратчета
Если вы хотите что-то комедийное, то для вас — фэнтези-роман английского фантаста Терри Пратчетта «Санта-Хрякус». Книга относится к знаменитому сатирическому циклу про Плоский мир. В нем отмечают праздник Страшдество, а подарки разносит Санта-Хрякус. Но как только дети перестали верить в этого волшебника, он исчез. Его обязанности стала исполнять Смерть.
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