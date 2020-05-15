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Комментарии в эфире
Не могу понять, причём тут училка? Она же не за взятку сидит. А новости про коррупцию и наказание для нечистых на руку говорят, что правоохранители не зря свой хлеб едят. Вот только всегда ли привлекают за реальные и ненадуманные деяния.
Тоноян, Карл, Еремеев. Самые громкие уголовные дела 2022 года в Алтайском крае
7 часов назад
Завалихину обвинение не предъявлено, но тогда на каком основании суд избрал меру пресечения содержание под на два месяца? Офигенно. Взяли мужика, посадили в СИЗО, а на вопрос "за что?" говорят: "да пока не придумали"
Тоноян, Карл, Еремеев. Самые громкие уголовные дела 2022 года в Алтайском крае
7 часов назад
С головой не в порядке у тех, кто заявляет "нужно быть добрее и учить детей не бояться их, тогда они и кусать никого не будут"! Ага, давайте и волков не бояться и любить их, они же тогда тоже вас не тронут, даже если будут голодными. Эти люди живут в стране розовых пони и не понимают, что такое зверь и на что он способен.
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Авто
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Спорт
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Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире