«А за 4 тысячи какая красавица!» Сколько стоят новогодние деревья на базарах в Барнауле

Приобрести главное украшение Нового года барнаульцы смогут до 31 декабря на площадках во всех районах города

21 декабря 2022, 07:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уже неделю в Барнауле работают ёлочные базары. А на некоторых точках торговать начали ещё раньше. Впрочем, основной поток покупателей продавцы хвойных деревьев ждут числа с 25-го — к Новому году поближе. Корреспонденты amic.ru прогулялись по ёлочным базарам и узнали, по какой цене обойдётся лесная красавица, чтобы встретить с ней 2023-й год.

Если красивую, то смотри за 4000

Стоимость новогодней ёлочки в этом году начинается от 1000 рублей. Но такие дешёвые в центре мы нашли только на одном базаре — на ул. Молодёжной. Но покупать их не захотелось. Хотите покрасивее и пушистее — готовьтесь заплатить дороже. В среднем ёлочку, которая будет радовать глаз, можно купить за 2000 рублей. От 4000-5000 рублей начинается ценник за верхушки пихты.

Фото: amic.ru

Кстати, на разных базарах Барнаула могут быть и разные цены. Например, около «Пионера» ёлочки дороже, чем на других торговых точках в центре города. Продавцы объясняют это тем, что, мол, место «приторгованное», ёлочный базар тут работает уже много лет и люди привыкли покупать именно здесь.

Из Кемерова — голубые, из Горного — зелёные

Большинство новогодних деревьев на базарах Барнаула — пихты. Они пользуются большой популярностью у покупателей — ароматные, не осыпаются и имеют более мягкие иглы. Кстати, пихта может быть разных оттенков — зависит от региона, где она выросла.

«Смотрите, из Кемерова пихта с голубым отливом, а из Горного — более нежного зелёного оттенка», — рассказал продавец Николай. Он продажей ёлок занимается уже шесть лет. Привозит деревья как раз из Кемерова и Горно-Алтайска.

Торгует в центре города. Причём в основном высокими деревьями.

«Тут центр, много старых домов с трёхметровыми потолками, поэтому люди берут деревья повыше. Самая дорогая ёлка здесь, верхушка, — 7000 рублей. Самая дешёвая — 2000 рублей», — рассказал продавец.

Бизнесмен же отметил, что цены на ёлочки выросли потому, что повысились закупочные цены и увеличилась стоимость транспортировки из соседних регионов.

А всего предприниматели Барнаула завезли около 15 тысяч хвойных деревьев из Чарышского, Алтайского, Тогульского, Заринского районов Алтайского края. А также из Кемерова, Новосибирска и Республики Алтай. Так что лесных красавиц хватит всем.

Фото: amic.ru

А если дешевле?

Тем, кому не хватает денег на ёлочку, продавцы идут навстречу и предлагают купить веточку — «хотя бы для новогоднего запаха в квартире». Цена за одну небольшую — от 100 рублей. «Хвойный» букет из нескольких веточек — 400-450 рублей.

Некоторые предлагают даже украшенные новогодние венки из еловых веток. Стоимость такого — около 1500 рублей. Порой в качестве «приятного бонуса» за покупку продавцы дарят покупателям ёлочную мишуру.

Фото: amic.ru

Где купить новогоднюю ёлку?

Приобрести главное украшение Нового года барнаульцы смогут до 31 декабря на площадках во всех районах города. Посмотреть адреса размещения ёлочных базаров можно на карте. Торговые точки работают без выходных и перерывов.

Администрация Барнаула напоминает, что на точках обязательно должна быть необходимая разрешительная документация: она указывает на то, что продажа хвойных деревьев производится в рамках закона. Контроль за выполнением требований к реализации хвойных деревьев и их легальностью будет проводить городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города совместно с администрациями районов и органами внутренних дел.