Ждать ли крещенских морозов, или Какая погода будет в Алтайском крае 19 января

19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне

17 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Достаточно комфортная для сибиряков погода ожидается в этом году в Алтайском крае на Крещение: крепких морозов не предвидится, и будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается умеренный: его скорость не превысит 10 метров в секунду и лишь по востоку его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 19 января по региону столбики термометров покажут от -15 до -20 градусов, местами в западных районах будет до -25. Днём потеплеет до -7…-14 градусов", – сообщила синоптик. В Барнауле небольшие осадки возможны только во второй половине дня 19 января. Ветер будет северо-западный умеренный: 5-10 м/с. Ночью в краевой столице ожидается от -18 до -20 градусов, днём – от -10 до -12°С, рассказала специалист.

Как ранее сообщал amic.ru, в этом году в Алтайском крае официальных мест для крещенских купаний будет не меньше, чем в прошлом. Всего в регионе оборудуют 39 купелей. В Барнауле их будет только две: в районе набережной Оби и на озере возле Борзовой Заимки. В Рубцовске сооружать купель отказались из-за неоднородной и рыхлой структуры льда.