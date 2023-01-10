При покупке газобетона с зимним хранением вы получите специальный презент

10 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: valeria_aksakova / Freepik

На алтайском заводе «Стройберг» действует акция: при покупке автоклавного газобетона по условиям зимнего хранения вы получите новогодний подарок. Чем больше кубов, тем дороже будет презент. Газоблоки можно бесплатно оставить на хранение до конца августа 2023 года.

«Вообще не верю в акции, тем более новогодние. Но «Стройберг» порадовал. Мы купили газобетон для строительства дома. Забирать будем только в мае-июне. Взяли пока 35 «кубов», скорее всего, ещё будем докупать потом. Мало того, что сейчас цена по зимнему закупу снижена, так нам ещё подарили сертификат в строительный магазин на 7000 рублей. Мы не стали ждать начала стройки, уже обналичили сертификат. Магазин же универсальный, перед Новым годом там много чего было помимо стройматериалов», — поделился впечатлениями один из покупателей завода «Стройберг» Александр.

Акция проходит с 20 декабря 2022 года и до 20 января 2023 года, а цены по новогоднему тарифу будут действовать до февраля 2023 года.

«Это поддержка, в первую очередь, для физических клиентов. 2022 год был сложным, особенно для семей, которые планировали строительство. Много мужчин сейчас на СВО: кого мобилизовали, кто ушёл добровольцем. А стройки в основном держатся на мужчинах. Поэтому в этом году мы продлили сроки бесплатного хранения по зимнему закупу и держим цену для тех, кто планирует начать строительство в 2023 году. С большими объёмами по новогодней акции мы, конечно, тоже работаем, но там есть определённые ограничения», — рассказали на заводе.

Акция распространяется практически на все размеры автоклавного газобетона.

Подробнее о зимнем закупе газоблоков и новогодней акции от «Стройберга» можно узнать на сайте завода, в отделе продаж по телефону 8 (3852) 502-766, а также на бесплатной горячей линии 8-800-775-27-01.

ООО «Стройтехнология»

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