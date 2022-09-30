Дважды орденоносный. Когда и за что Алтайский край получал высшие награды страны





В 2022 году Алтайский край отмечает 85 лет со дня основания. Наш регион по праву называют житницей не только Сибири, но и всей России. Ещё с царских времён он считался опорным краем державы и поставлял серебро к императорскому двору, а мёд и сливочное масло из Барнаула ценились далеко за пределами Российской империи. Во времена СССР Алтайский край дважды получал орден Ленина — высшую награду страны. Награду, которая принадлежит каждому жителю нашего края, так как является признанием общих заслуг. Рассказываем, за какие достижения награждали Алтайский край и чем мы можем гордиться сегодня.

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