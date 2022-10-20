Маньяки и запустение. Каким был и как в прошлом веке чуть не погиб парк «Юбилейный»

В 2022 году после долгих лет ожидания стартовало благоустройство барнаульского парка «Юбилейный». Первый этап реконструкции уже практически закончен, но впереди ещё три года работ. Amic.ru вспомнил, с чего начинался парк, как он стал центром притяжения и как чуть не погиб.

Советские времена

Основание парка

Парк «Юбилейный» — это берёзовая роща площадью 57 гектаров между Северо-Западной и Малахова. Именно здесь в 1940-е годы появились пороховые склады. Они нужны были для патронного завода, который эвакуировали из Луганска в Барнаул во время Великой Отечественной войны, рассказал барнаульский историк и краевед Данил Дегтярёв. Расположили склады вдали от жилой застройки.

«Ближайшая жилая застройка была во время войны только на улице Матросова — это очень далеко, километры. Территория была огорожена, стояли вышки, это дожило до 1950-х годов и послужило основой парка. Без складов здесь бы вырубили всю берёзовую рощу», — рассказал Данил Дегтярёв.

В те времена в роще на границе пороховых складов появилось кладбище японских военнопленных, там погребли 256 человек, работавших на барнаульских стройках. В 1957 году барнаульский горисполком в ознаменование 40-летия Октябрьской революции решил основать на этом месте парк «Пороховой» — в память о складе.

Своё современное название, «Юбилейный», парк обрёл лишь в 1969 году. Тогда был двойной юбилей — во-первых, сто лет со дня рождения революционера и первого главы Советского Союза Владимира Ленина, а во-вторых, 25-летие Победы в ВОВ. Улица Малахова в тот момент только застраивалась, объяснил Данил Дегтярёв, и парк всё ещё находился, по сути, «на отшибе» города.

«Поток уже был, когда открывали парк, были „Черёмушки“, а ещё на удалении был посёлок Докучаево. И частный сектор со стороны ул. Северо-Западной уже существовал. Парк организовали посреди перспективного района, потому что Поток в начале 60-х как раз закончили строить, а „Ближние Черёмушки“ появились во второй половине 1960-х. И получается, парк был очень нужен, парка не было, и это был первый крупный объект», — отметил Дегтярёв.

Главный вход в парк в первые годы был со стороны улицы Юрина, объяснил историк. Лишь в 1988 году его перенесли и сделали вход с улицы Малахова. Воротами в парк стала белая арка, выполненная в стиле советского модернизма.

Сначала площадь «Юбилейного» составляла 71 гектар. И это был самый крупный по площади парк в Барнауле. За советские годы его территорию «обрезали», рассказал Дегтярёв. В частности, из него выделили участок для насосной станции, землю за ул. Малахова отдали под застройку, отмечает историк.

Развитие парка

В советские годы парк активно развивался. В «Юбилейном» играли в шахматы и шашки в специальном павильоне, катались на санях и лыжах, которые можно было взять на лыжной базе.

Изюминкой парка был самый настоящий самолёт Ту-104, который привезли в «Юбилейный» в 1980-е годы. Там маленькие барнаульцы смотрели кино и мультфильмы, рассказал Дегтярёв.

«Доставка самолёта в парк была целой операцией. Сюда самолёт приехал на прицепе. Сначала по Павловскому тракту ехал, потом по улице Малахова, и была большая проблема провезти его под контактной цепью электротранспорта — для этого снимали провода. Где точно он стоял, я добиться ни от кого не могу. Потом его сожгли, а затем, наверное, распилили», — рассказал Дегтярёв.

Дети в парке качались на качелях, проводили время за игровыми автоматами, стреляли в тире и смотрели на Барнаул с колеса обозрения, рассказал историк.

А самым любимым развлечением советских школьников был чехословацкий лунапарк. По словам Дегтярёва, это был невиданный европейский уровень, поэтому к лунапарку стояли очереди из детей.

Взрослые барнаульцы могли прогуляться по благоустроенным и освещённым дорожкам, посидеть в летних кафе, поесть мороженое, даже искупаться в бассейне или потанцевать на танцплощадке.

Не обошлось и без малых архитектурных форм. Она была в парке одна. Это скульптура алтайского Батыра, которая находилась на пересечении двух аллей. Сейчас фигура стоит на пересечении проспекта Ленина и ул. Горно-Алтайской.

Советская концепция развития «Юбилейного»

Но по планам властей парк должен был стать ещё лучше и дать барнаульцам новые возможности. Барнаульский архитектор Станислав Зенков в 1980-е годы разработал и концепцию развития парка «Юбилейный». По задумке архитектора, в «Юбилейном» должно быть больше аттракционов, которые бы соседствовали с зоной тихого отдыха.

В парке Зенков собирался сделать развитую систему прудов. По ним в окружении уток и красочных пейзажей должны были кататься люди на лодках и катамаранах, рассказал Данил Дегтярёв.

«Это должен был стать крупнейший парк Барнаула для советского времени с большим количеством аттракционов, с хорошим благоустройством, наполнением культурного пространства. И он, конечно, должен был быть больше», — объяснил Дегтярёв.

Однако тогда планы в жизнь так и не воплотились. Помешал развал Советского Союза.

Разрушение парка

Без памятников и аттракционов, но с мусором

Распад СССР стал поворотной точкой в судьбе «Юбилейного». Выделять деньги на парк перестали, людей сокращали, заводы закрывали, уровень жизни жителей близлежащих районов резко снизился и выросла преступность. Парк теперь считался опасным местом. И грязным, так как жители находящихся рядом частных домов стали вываливать сюда мусор.

Парк «Юбилейный» / Фото: Екатерина Смолихина

В парке больше не смотрели кино и мультфильмы, не купались в бассейне, не ели мороженое, не сидели в кафе, там стих детский смех и музыка, никто больше не танцевал в «Юбилейном». Вместо танцев на танцплощадке поставили птичий рынок, где продавали птицу и домашних животных, рассказал Данил Дегтярёв. Однако и рынок потом «сдался» и уступил место запустению.

Аттракционы в парке постепенно исчезали. По словам Данила Дегтярёва, сначала вандалы сожгли самолёт, потом «растащили аттракционы». Колесо обозрения продержалось здесь до «нулевых», однако затем демонтировали и его.

«Долгое время колесо обозрения просто не работало, в 90-е годы оно уже не функционировало. И его когда отключили, оно стояло заброшенное, на нём катались местные школьники и просто раскручивали гигантские спицы. В итоге кто-то упал, травмировался. После этого колесо убрали, чтобы не было несчастных случаев», — пояснил Данил Дегтярёв.

Единственный объект, который появился даже не в парке, а рядом с ним (на территории санатория «Шинников»), — это памятник японским военнопленным, работавшим на заводах «Трансмаш», ВРЗ и других предприятиях Барнаула с 1946 по 1948 год и захороненным в «Юбилейном». Его открыли в 1993 году с участием японской делегации.

Памятник японским военнопленным / Фото: Екатерина Смолихина

«Японцы привлекли алтайских архитекторов Николая Звонкова и Сергея Боженко и установили памятник. Делегация приезжала лет 15, чтобы поклониться. В разное время был разный состав, примерно их было человек 10. Около 80 тел активисты даже отправили в Японию в 90-е годы. Памятник погибшим военнопленным же показывает освобождение из неволи. Кольцо — это лагерь, плен, а стелы — это души, которые рвутся из него на волю», — объяснил Данил Дегтярёв.

Однако вскоре с памятника неизвестные сняли колокола. Создатель монумента, скульптор Николай Звонков, убрал мемориал и Будду, из-за того что его портили вандалы.

Самое страшное место города

В середине 1990-х годов о парке «Юбилейный» ходила по-настоящему дурная слава среди горожан. Говорили, что здесь водятся маньяки, что в парке «зарывают» человеческие тела и вообще это место напоминает локацию из фильмов ужасов.

Часть «страшилок» были выдуманными, но были и реальные истории. Так, в 2005-2006 годах два 17-летних подростка поселились в шалаше в заброшенной части парка и нападали на одиноких девушек. После издевательств тела сбрасывали в канализационный люк. По данным правоохранителей, от рук малолетних преступников пострадали пять девушек, три были убиты. Также сообщники совершили более десяти грабежей и разбоев. Об этой громкой истории писали все алтайские СМИ, в том числе amic.ru.

А в 2007 году в «Юбилейном» посреди дня бездомный напал на семилетнюю девочку. В общем, криминальная обстановка в парке была настолько серьёзной, что патрулировать его территорию отправили конную полицию.

Даже в конце 2010-х ситуация толком не изменилась. Например, в 2019 году здесь прятался от полиции 40-летний убийца. А в апреле 2021 года нашли скелет человека.

Как парк начал возрождаться?

Почти четыре десятка гектаров так и стояли заброшенными и опустевшими вплоть до 2022 года. Занимались парком лишь экоактивисты — в частности, редактор газеты «Природа Алтая» и председатель движения «Начни с дома своего» Сергей Малыхин и доцент кафедры «Химическая техника и инженерная экология АлтГТУ» Любовь Бельдеева.

В 2021 году Бельдеева разработала полноценный проект спасения «Юбилейного» и выиграла президентский грант на 500 тысяч рублей, который помог привлечь внимание властей к проблемам парка.

Уборка парка «Юбилейный» / Фото: barnaul.org

В марте 2021 года появился общественный совет парка, и тогда же «Юбилейный» поучаствовал в конкурсе по благоустройству и занял в нём второе место, уступив набережной. При этом «Юбилейный» получил больше денег — 82,2 млн рублей, а набережная — 16,4 млн рублей.

В 2022 году началась реконструкция «Юбилейного». За первый этап рабочие сформировали центральные аллеи, отремонтировали входную группу в парк, снесли аварийные деревья и вырубили поросль. Кроме того, в парке появилось 100 светильников, 13 камер видеонаблюдения, 45 лавочек, 50 урн и почти 500 деревьев.

На втором этапе в парке сделают сеть велодорожек и основные пешеходные пути. На третьем — появятся площадки для детских игр, выгула собак и спорта. На четвёртом этапе благоустройства в 2025 году реконструкция должна быть завершена. В его рамках проведут озеленение и сделают зону спокойного отдыха. Также в парке появится дендросад.

После четвёртого этапа благоустройства «Юбилейный» будет выглядеть так:

Проект развития парка «Юбилейный»

Подробнее о возрождении парка можно прочитать в спецпроекте amic.ru.