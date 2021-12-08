Никаких поблажек, только вперёд! Как барнаульцы занимаются фитнесом онлайн

Ограничения, связанные с пандемией, подтолкнули многих барнаульских фитнес-тренеров к ведению занятий онлайн. Клиенты спортивных клубов стали чаще оставаться дома и искать новые возможности поддерживать себя в хорошей физической форме. Оказалось, что эффект от домашних тренировок, которыми через экран смартфона руководит опытный тренер, сопоставим с обычным занятием в зале. И необходимый минимум для такого занятия – всего лишь желание тренироваться и гаджет с быстрым интернетом.

Совместить прогулку с тренировкой

Популярный инста-блогер Александра Ткаченко, которую amic.ru вместе с компанией "МегаФон" пригласили протестировать онлайн-фитнес, на личном опыте убедилась: дистанционные тренировки – это весело и эффективно. Александра около десяти лет пишет на заказ стихи, тексты песен, контент русскоязычных сайтов для зарубежных заказчиков и уже четыре года ведёт блог в Instagram.

"До пандемии я занималась в тренажёрном зале, а последний год тренируюсь в балетной студии, – рассказывает девушка. – У меня два-три занятия в неделю. Онлайн-тренировки я пробовала однажды, но это было как-то между делом в первый локдаун. Я тогда не смогла составить для себя какое-то мнение о них".

Позаниматься с Александрой согласился фитнес-тренер Андрей Кулешов, который работает в клубе Hummer Fit, имеет семь лет опыта тренерской работы и около 20 лет опыта в спорте – он играет в баскетбол. Вести онлайн-тренировки Андрей начал полгода назад. "Я всегда составляю программу занятия исходя из физического состояния и целей клиента. Так же мы поступили и с Александрой", – говорит он.

Незадолго до тренировки Александра болела, поэтому занятие было несложным, общеукрепляющим, с нагрузкой на все основные группы мышц и лёгкой кардионагрузкой. Девушка захотела провести его на улице.

"Я не люблю зиму, зимние забавы – лыжи, коньки и так далее. Поэтому уличные тренировки могли бы стать для меня возможностью совмещать прогулку с физической активностью. К тому же, мне кажется, что заниматься на улице интереснее, чем дома", – рассказала Александра Ткаченко.

На тренировку девушка надела имеющуюся у неё спортивную одежду и обувь, ничего дополнительно покупать не пришлось: обычные легинсы, футболку и пару курток: одну – тёплую, другую – лёгкую. Тёплую во время занятия она сняла. Тренировка проходила на школьном стадионе и, как обычно, состояла из разминки, основной части и заминки, по времени она заняла примерно 40 минут. Смартфон, с помощью которого по видеосвязи общались Андрей и Александра, стоял на штативе и был подключён к мобильному интернету "МегаФона".

В компании "МегаФон" отмечают, что видеоконтент создаёт основную нагрузку на сеть оператора. Например, в этом году около 20% трафика в сети в Алтайском крае приходится на YouTube. Чтобы инфраструктура справлялась с ростом нагрузки, компания постоянно увеличивает ёмкость сети и скорость передачи данных во всех районах Барнаула. Сейчас средняя скорость загрузки в сети 4G "МегаФона", по данным международной компании Ookla, составляет 39,42 Мбит/с – и это лучший результат среди всех операторов.

Быстрый интернет, свежий воздух и профессионализм тренера повлияли на то, что от занятия у Александры остались только позитивные впечатления.

"Я забывала, что мы с Андреем общаемся в онлайне. Он сначала рассказывал про упражнение, говорил, какие интервалы будут между подходами, как правильно дышать, а потом показывал, что именно нужно делать. И дальше мы повторяли упражнения вместе. Андрей постоянно давал обратную связь, не было ощущения, что мы находимся за километры друг от друга. Мне очень понравилось, я получила только положительные эмоции и ещё пару дней чувствовала приятную усталость в мышцах", – рассказала Александра Ткаченко.

От недоверия к результатам

Многие люди – и среди фитнес-тренеров, и среди их клиентов – до сих пор относятся к онлайн-занятиям скептически. Кажется, что через экран "всё не то": качество общения страдает, условия тренировки не проконтролируешь, ошибки на ходу не исправишь и так далее. Но со временем всё больше людей на собственном опыте убеждаются, что онлайн-занятия вполне могут стать альтернативой походу в спортзал. И у них есть свои преимущества.

Минимум инвентаря. Тренироваться дома можно с подручными средствами. Опытный тренер легко составит программу работы только с собственным весом или подскажет, чем можно заменить спортинвентарь (бутылки с водой вместо гантелей, пояс от халата вместо ремня для йоги, книги вместо кирпичей для растяжки и так далее). В идеале для фитнеса нужно иметь несколько фитнес-резинок, гирю, гантели. Для йоги – коврик, болстеры, ремни, кирпичи. Но если всего этого нет, главное, иметь смартфон и быстрый интернет – остальное подскажет тренер.

Выбор времени. Занятие может проходить в любые удобные для человека часы. Тренеры гибко подстраиваются под график клиентов.

Меньшая длительность. На занятие онлайн уходит ровно столько времени, сколько длится само занятие. Не нужно куда-то ехать, долго собираться – на этом можно сэкономить часа два. Кроме того, сами онлайн-тренировки обычно короче "живых". В среднем они занимают 20-40 минут.

Стоят дешевле. Онлайн-занятия, как правило, на 30-50% дешевле, чем "живые". Однако не у всех тренеров. У некоторых дешевле только групповые тренировки, а индивидуальные по той же цене.

Занимаясь дома, люди сталкиваются и со сложностями. У некоторых возникают проблемы с дисциплиной, ведь вокруг много отвлекающих факторов – диван, телевизор, дети и так далее. А некоторых целей – например, серьёзного набора мышечной массы – без тренажёров из зала невозможно достичь. Тем не менее самые популярные запросы – поддерживать тело в тонусе, похудеть, набрать немного мышечной массы, быть бодрее и здоровее – онлайн-тренинг вполне способен удовлетворить.

Мы поговорили с несколькими тренерами, которые практикуют занятия онлайн. Они рассказали о своём опыте и дали советы тем, кто планирует заниматься в удалённом формате.

"Главное – поставить цель"

"Когда полгода назад я начал изучать направление онлайн-тренировок, мне показалось, что оно не очень перспективное. Но сейчас количество клиентов, которые занимаются у меня дистанционно, постоянно растёт. Сначала было четыре-пять человек, а за следующие шесть месяцев добавилось ещё человек 30. На мой взгляд, отличия между офлайн- и онлайн-тренировками существуют. Когда человек приходит в зал, у него больше ответственности – я его жду, абонемент оплачен. Дома же этих факторов нет, поэтому дисциплину поддерживать сложнее. К тому же выбор оборудования дома зачастую ограничен. Из-за этого сложно добиться некоторых целей и разнообразить тренировки", – рассказал фитнес-тренер Александр Кулешов.

Он отметил, что старается делать домашние занятия более интенсивными, чем в зале. Принцип такой: меньше отдыхаем, больше работаем. Задача – за короткий срок дать человеку оптимальное количество нагрузки. Потому что онлайн-тренировка в среднем занимает минут 40, а в зале – час с небольшим. Технику исполнения упражнений вполне реально поправить словесно – объяснить человеку его ошибки и показать, как делать правильно.

"Тем, кто планирует заниматься в онлайне, я бы, в первую очередь, посоветовал поставить перед собой цель (это актуально для любых тренировок) – в этом случае больше шансов получить результат. А дальше уже вопрос дисциплины: питание, тренировки не менее трёх раз в неделю, режим сна. Кстати, держать дисциплину неплохо помогают гаджеты (фитнес-браслеты, умные часы) – они напоминают, когда нужно поесть, попить, подвигаться. Тренироваться лучше в одно и то же время. Тогда организм привыкает к нагрузке, и его уже не нужно заставлять. Утро это будет или вечер – не имеет значения. Выбирайте любое время исходя из своей занятости и самочувствия. Главное, закончить за полтора-два часа до сна, чтобы тело успело успокоиться", – подытожил фитнес-тренер Александр Кулешов.

"Просто начните практиковать"

"Когда в 2020 году случился локдаун, многие люди ощутили, что им не хватает работы с телом. Ходить было никуда нельзя, поэтому появился запрос от моих постоянных клиентов вести занятия через WhatsApp. Это были персональные занятия. С ними было просто: у нас уже сложилось взаимопонимание, поэтому они легко могли по моим комментариям корректировать технику асан и исправлять ошибки.



Многим этот вариант практики йоги понравился, и они продолжили заниматься онлайн, когда локдаун закончился. Я начала вести утренние эфиры в Instagram по 30 минут, а видеоуроки оставались в записи в платном закрытом аккаунте. На эти занятия йогой приходит от 15 до 40 человек, причём они не только из Алтайского края, но и из соседних регионов – кто-то занимается в эфире, а кто-то выбирает практику в записи, в удобное время", – рассказала Светлана Музыка, руководитель йога-студии "Космос".

Кроме практики, в закрытом аккаунте в йога-студии "Космос" клиенты общаются на разные темы, читают вместе книги и обсуждают их.

"Я бы назвала это "фишкой" моих занятий, такой клуб по интересам. Людям не хватает общения, и я подумала, почему бы не дать им ещё и это, помимо йоги. Выбирая онлайн-занятия, необходимо учитывать свой уровень подготовки – это правило никто не отменял. Я заметила, что ко мне в основном приходят клиенты, которым нужно здоровье, а не сложная продвинутая йога. Поэтому урок йоги в формате онлайн я ориентирую именно на них. Даю последовательности простых асан, которые легко повторить. Проговариваю те моменты, в которых новички ошибаются чаще всего. Набор типовых ошибок мне хорошо известен из инструкторского опыта, я пять лет веду занятия в зале", – отметила Светлана Музыка.

Если же человек хочет более глубокого погружения, то в йога-студии предлагают индивидуальные занятия, также и в формате онлайн. Для тех, кто занимается давно и имеет большой опыт, записывают отдельные видеоуроки: там всё серьёзно – силовые асаны, скрутки, пранаямы. Эти уроки в записи, по одному часу, тоже в закрытом аккаунте.

Если у вас нет времени на полноценный урок йоги, занимайтесь по 30 минут каждый день – это оптимальный вариант, – утверждает Светлана Музыка. Столько времени вполне реально найти даже маме в декрете или занятой бизнесвумен, и это лучше, чем вообще ничего. Такие занятия повысят жизненный тонус, дадут хорошее самочувствие и бодрость. Но главное – сформируют привычку заниматься.

Когда человек ставит цель, например, похудеть – он её достигает и часто бросает занятия. Этот подход не самый лучший в долгосрочной перспективе. Чтобы хорошо себя чувствовать, заниматься нужно регулярно. Не откладывайте "на понедельник" начало занятий, приступайте к ним прямо сейчас. Просто начните практиковать, и всё получится", – подытожила Светлана Музыка, руководитель йога-студии "Космос".

"Тренеру тоже нужен тренер"

"Локдаун застал меня в Марокко. Я уже более трёх лет работала там в крупном отеле, ставила большие танцевальные шоу. Нас вместе с другими гражданами России раньше всех эвакуировали из Марракеша на военном самолете – мы были очень благодарны за это нашему президенту. Сидя дома в Алтайском крае я подумала, почему бы не начать вести уроки онлайн. Тем более что некоторые мои подписчицы в Instagram стали обращаться ко мне с такими просьбами. Так у меня появились дистанционные уроки по фитнесу, танцам и питанию", – рассказала Анастасия Гриценко, тренер по танцам и фитнесу.

Самое востребованное среди её клиентов направление – это фитнес, а самая частая цель – похудение. "Танцуют же только люди, влюблённые в танцы", – отметила Анастасия. Таких клиентов у неё не очень много, примерно треть. Наиболее популярный танец – хай-хилс (highheels). Это женственные танцы на каблуках – они улучшают походку, помогают выразить себя, раскрепоститься, произвести впечатление на молодого человека, если нужно.

Онлайн-тренировки подходят для людей любого возраста. К Анастасии приходят люди с разным уровнем подготовки – есть новички и продвинутые, некоторые даже с уровнем как у неё. Дело в том, что каждому тренеру тоже нужен тренер. Ты сам не всегда можешь адекватно оценить свои силы, форму, питание. Либо жалеешь себя на тренировках, либо перегружаешь. Необходим взгляд со стороны.

"Очень важно найти своего тренера. Кому-то нравится, когда с ними обращаются довольно жёстко – кричат, ругают, подшучивают. Некоторых людей именно это мотивирует. А кому-то, наоборот, такой стиль общения не подходит, нравятся более спокойные и деликатные тренеры. Мы ведь ещё и психологи, нам необходимо уметь чувствовать людей, находить к ним подход.



Мне кажется, что дома заставить себя тренироваться сложнее, чем в зале. Некоторые девушки жалуются мне, что не могут похудеть. Я предлагаю им тренироваться со мной, а они отказываются. В зал не ходят, потому что стесняются, а дома просто не хотят из-за каких-то предубеждений. Тогда я рассказываю им, как строятся мои онлайн-тренировки. Объясняю, что когда мы общаемся в прямом эфире, халявить не получится. Это не то же самое, что записанные видеоуроки, которые многие забрасывают, потому что не хватает мотивации. Чтобы был результат, нужно работать. Но люди ведь всё время ищут волшебную таблетку", – рассказала Анастасия Гриценко.

Набирает обороты

35% тренеров в России проводят тренировки в онлайне или собираются это делать (данные исследования GetCoach, 2021 год). Такой невысокий процент говорит о том, что рынок онлайн-тренировок только начал развиваться. К такому же выводу пришли и барнаульские тренеры, которые пробуют себя в этом направлении.

"Когда полгода назад я начал изучать онлайн-тренировки, мне показалось, что ниша не очень перспективная – она уже занята и нет смысла в неё вникать. Но теперь я убедился на своём опыте: всё ровно наоборот. Онлайн-тренировки только набирают обороты и есть смысл уделять им время", – говорит Андрей Кулешов.

Светлана Музыка отмечает, что если её саму как клиента поставить перед выбором – заниматься онлайн или офлайн, то даже при больших затратах она выберет "живое" занятие: "Мне важна не только практика, но и нечто большее – контакт с инструктором, общение. То, что остаётся за кадром во время онлайн-занятий”.

Тем не менее как инструктор она признаёт: присутствовать в онлайне важно как минимум для продвижения своих услуг: "Если ты есть в этой сфере, то ты востребован. Если нет – о тебе никто не знает". К тому же формируется ниша клиентов, которым подходит именно онлайн-практика в силу их занятости, и она будет только расширяться.

Развитие мобильного интернета и мессенджеров (ведь именно через них чаще всего проводят занятия) здесь действительно открыло совершенно новые возможности для большого количества людей.

Топ-5 самых популярных мессенджеров в Алтайском крае

Whats App;

Telegram;

Viber;

Facebook Messenger;

WeChat.

(Данные компании "МегаФон" за период октябрь 2020 – октябрь 2021.)

Для того чтобы обеспечивать качественной связью жителей Барнаула, которые решают множество повседневных задач при помощи мобильного интернета, "МегаФон" постоянно модернизирует свою сеть. По данным независимого исследования Ookla, скорость мобильного интернета 4G "МегаФона" в Алтайском крае за год выросла на 20%.

Блогер Александра Ткаченко, которая в нашем проекте впервые попробовала онлайн-тренировки, призналась, что теперь тоже рассмотрит их как альтернативу фитнесу в зале: "Я поняла, что отличий практически нет, зато есть возможность разнообразить занятия, как тебе хочется: проводить их на улице или дома, быстро пробовать разные виды тренировок и тренеров. Это здорово и удобно, так что почему бы и нет".