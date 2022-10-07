Спасение нерядового парка. Как воскресает барнаульский парк «Юбилейный» и какое будущее его ждёт

Двадцать лет самый большой парк Барнаула — «Юбилейный» — был проблемной и криминальной точкой города. Из когда-то любимой площадки горожан, где устраивали самые лучшие дискотеки, а мультфильмы «крутили» внутри настоящего самолёта, он превратился в опасную и замусоренную территорию. Но в 2022 году парк, наконец, начали возрождать при поддержке властей Барнаула. Благодаря упорству активистов и участию в национальном проекте, в «Юбилейном» началась масштабная реконструкция, которая продлится целых четыре года. А после этого самый большой парк Барнаула имеет все шансы стать гордостью города. Amic.ru вспоминает удивительную историю «Юбилейного» и рассказывает, какое будущее ему пророчат. Читайте об этом в нашем спецпроекте.

Чтобы посмотреть спецпроект, кликните на картинку.