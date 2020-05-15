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Комментарии в эфире
Силовики сейчас на коне, это их время( привелегии, деньги, власть)
Служить придётся всем. Как нововведения в вооружённых силах изменят жизнь российского общества
9 часов назад
Не гоняй так больше * По грязи малыш * Мама мыла раму * Мотоцикла иж
Алтайский депутат помог спасти от закрытия сельский мотоклуб
3 часа назад
Гость, из армии дедАми выходят )) Старики калеки )))) ----- Та ещё инициация. Причём извращённо сексуальная. Так только в армии и тюрьмах-------------------------Слышь петушок, ты свою ориентацию не навязывай. Из армии мужчинами возвращаются, а петухи - это которые как ты, не служили.
Служить придётся всем. Как нововведения в вооружённых силах изменят жизнь российского общества
9 часов назад
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Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире