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Авто
Совфед предложил ввести ОСАГО для электросамокатов
2 мая 2022, 15:36
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Для долгой дороги и не только: что необходимо взять с собой для комфортного путешествия
28 апреля 2022, 12:01
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Что едят сибиряки в дороге: топовый перекус, мимо которого не проехать и не пройти
27 апреля 2022, 14:30
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В Барнауле возобновили работы по нанесению дорожной разметки
26 апреля 2022, 20:21
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Эксперт спрогнозировал снижение цен на автомобили
24 апреля 2022, 17:11
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Средний возраст алтайских автомобилей почти достиг «совершеннолетия»
20 апреля 2022, 12:21
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Changan признан одним из самых качественных автомобильных брендов Китая в 2021 году
18 апреля 2022, 07:02
Автомотопробег к юбилею Чуйского тракта пройдёт через Алтайский край
16 апреля 2022, 20:36
Ямы на дороге в Барнауле заделали матрасами
16 апреля 2022, 19:37
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Дорога будет легкой. Как подготовить автомобиль к летнему сезону
15 апреля 2022, 20:03
В России продлят срок действия истёкших водительских прав на три года
13 апреля 2022, 07:16
Садоводческие автобусные маршруты начнут работать в Барнауле с 17 апреля
12 апреля 2022, 18:07
Перемены к лучшему. «АЕМ Холдинг» обновил фасад здания в соответствии с новым фирменным стилем Kia
11 апреля 2022, 11:02
В Барнауле остановилось движение электротранспорта на кольце Малахова — Антона Петрова
9 апреля 2022, 10:31
В Алтайском крае открыли движение транспорта на двух трассах после подтопления
8 апреля 2022, 23:32
Размытую дорогу в алтайском селе Сорочий Лог восстановят в ближайшие дни
8 апреля 2022, 14:56
Запасов автомобильных шин в России хватит почти на два года
7 апреля 2022, 14:25
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Когда в Барнауле начнется полноценный ремонт дорог?
6 апреля 2022, 16:32
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Движение по алтайской трассе временно ограничили из-за паводка
5 апреля 2022, 15:07
Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае утром 5 апреля
4 апреля 2022, 21:44
Передвижные камеры видеофиксации появились на дорогах Алтайского края
3 апреля 2022, 13:28
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Военные дважды перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае 1 апреля
31 марта 2022, 15:15
Военные дважды перекроют трассы в Алтайском крае 31 марта. Обновлено
31 марта 2022, 13:02
В Барнауле лихач окатил пешеходов водой из лужи
31 марта 2022, 11:31
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В Алтайском крае не осталось действующих ледовых переправ
31 марта 2022, 10:50
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