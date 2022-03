18 человек погибли в результате падения автобуса в воду в Китае

Фото: twitter.com

Автобус упал в озеро в Центральном Китае в провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Сина".

В результате аварии погибли 18 человек, еще двух госпитализировали. Всего же в автобусе было 20 человек, добавляет "Интерфакс" со ссылкой на "Синьхуа". При этом агентство пишет лишь о 17 погибших.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе рядом с городом Эчжоу между 6:00 и 7:00 по местному времени. Автобус упал в озеро из-за того, что водитель не справился с управлением.

Подчеркивается, что 17 тел были опознаны, а автобус уже вытащили из воды.

ТАСС пишет, что полиция начала расследование инцидента.

#BREAKING 18 dead after bus carrying about 20ppl plunged into pond by the roadside in C #China's Hubei on early Fri morning pic.twitter.com/3CVoF7chZo