24 января в Барнауле отключат светофоры на проспекте Калинина
Устройства не будут работать полтора часа
24 января 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 24 февраля отключат светофоры на пересечении проспекта Калинина с улицами Профинтерна и Сизова. Ограничения будут действовать с 13:30 до 15:00.
Причина приостановки работы устройств – плановый ремонт электросетей.
В мэрии просят водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции.
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