24 января в Барнауле отключат светофоры на проспекте Калинина

Устройства не будут работать полтора часа

24 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 24 февраля отключат светофоры на пересечении проспекта Калинина с улицами Профинтерна и Сизова. Ограничения будут действовать с 13:30 до 15:00.

Причина приостановки работы устройств – плановый ремонт электросетей.

В мэрии просят водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции.