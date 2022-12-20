9-балльные пробки сковали Барнаул
Ситуация на дорогах осложняется последствиями метели и снегопада
20 декабря 2022, 08:15, Никита Черников
На заснеженных дорогах Барнаула утром 20 декабря пробки достигли 9 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».
Сильные заторы наблюдаются на проспектах Калинина, Строителей, Павловском тракте. Также скорость транспорта существенно снижена на улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова и других.
Изображение: «Яндекс.Карты»
Ситуация осложняется тем, что с вечера 19 декабря в Барнауле идёт снег и метель, на дорогах местами образовались снежные заносы.
Комментарии
Новости партнеров