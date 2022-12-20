9-балльные пробки сковали Барнаул

На заснеженных дорогах Барнаула утром 20 декабря пробки достигли 9 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Сильные заторы наблюдаются на проспектах Калинина, Строителей, Павловском тракте. Также скорость транспорта существенно снижена на улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова и других.

Изображение: «Яндекс.Карты»

Ситуация осложняется тем, что с вечера 19 декабря в Барнауле идёт снег и метель, на дорогах местами образовались снежные заносы.