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9-балльные пробки сковали Барнаул

Ситуация на дорогах осложняется последствиями метели и снегопада

20 декабря 2022, 08:15, Никита Черников

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

На заснеженных дорогах Барнаула утром 20 декабря пробки достигли 9 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Сильные заторы наблюдаются на проспектах Калинина, Строителей, Павловском тракте. Также скорость транспорта существенно снижена на улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова и других.

Изображение: «Яндекс.Карты»

Ситуация осложняется тем, что с вечера 19 декабря и в ночь на 20-е в Барнауле шёл снег и метель, на дорогах местами образовались снежные заносы.

Комментарии 4

  • Ситуация на дорогах осложняется последствиями метели и снегопада === В 6:30 на 20-ке по Строителей вообще махом проскочили)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Некоторые понимаете, рано не хотят ездить, т.к. не хотят жить на работе. А вот когда жизнь в пробке проходит это ж другое дело :)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А вот когда жизнь в пробке проходит это ж другое дело :) --- +++++++++++++++++++++
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А нет решений!
    20 декабря, Гость   Ответить
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